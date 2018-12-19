Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза
За год этот показатель вырос на 8 процентов, сообщает газета «Ведомости со ссылкой на результаты социологического исследования «Левада Центра». 60 процентов респондентов считают, что СССР можно было сохранить. Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, люди старшее 55 лет. Однако такие настроения растут и среди молодёжи, отмечают социологи.
Комментарии56
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vlabumur 19 декабря 2018 | 11:35
Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, люди старшее 55 лет.
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Мне 62 не тоскую. А о чем тосковать.О дефиците о очередях?
а так то все есть и верный курс партии , и дорогой Владимир Владимирович и мы бьемся в окружении врагов,
И даже Ленин в мавзолее.
pavelmistery 19 декабря 2018 | 11:35
Всех расстрелять (с) Сталин
kuchumka 19 декабря 2018 | 11:36
Совок конечно зло, но в нем не было такого бардака как сейчас при Вове и жилось лучше и законы работали и такого воровства-коррупции не было.
slawa1940 19 декабря 2018 | 11:37
Разве он был кем назывался? Кто-то скучает по НКВД-ГПУ, ГУЛАГ-у.., дефициту всего и вся, по ежедневным многочасовым очередям, по отсутствию возможности хоть раз в жизни побывать в загранке...?
sergyncho 19 декабря 2018 | 11:38
Страна рабов
mews Михаил Степанцов 19 декабря 2018 | 11:42
И как обычно - путаница в терминах. Может, кто-то и тоскует по так называемой Советской власти. С такими людьми есть о чем спорить, но и у них найдутся аргументы.
Но кому сдался тот странный и кривой Союз, в котором Россия была совершенно бесправной конструкцией, фактически приравненной к самому союзу и поэтому не имевшая никаких, даже плохоньких советских, механизмов для защиты своих интересов от союзников?
anemon 19 декабря 2018 | 11:43
Буквально в этом месяце, не помню какая социологическая контора отписывалась, что 40%, и понизилось число на 10%. Видимо, решили исправить ошибку, типа, подзабылось уже. Надо, чтобы более скрепной была социология.
zhrv 19 декабря 2018 | 12:03
- "Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза"
И чО?!
Какое дело жителям других бывших республик СССР, до "сожалений" этих Россиян?
Сожалеете - постройте свой СССР у себя в подъезде, в доме, во дворе или городе.