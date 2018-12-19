Мэрия Каспийска в Дагестане отказалась переименовывать улицу Мира в улицу Сталина
Среди оснований для отказала называются отсутствие финансовых средств на переименование, возражения тех, кто живёт нар улице Мира и тот факт, что в городе уже есть улица, которая носит имя Сталина, сообщает издание Медуза.
Комментарии12
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maestro_air 19 декабря 2018 | 10:38
А улицу Чикатило когда уже сделают? Или Синей Бороды?
А как звучно будет вместо Красной Площади Площадь Кощея Бессмертного, а что, русский же персонаж, наш, до мозга костей!
danko1 19 декабря 2018 | 10:39
maestro_air: Улица Мира- это уже экстремизм, когда Путин- это война.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 10:58
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noxepy_88 19 декабря 2018 | 10:44
maestro_air: День рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры объявлен на Украине официальным праздником. Это следует из постановления Верховной рады о памятных датах в 2019 году, сообщает УНИАН.
За постановление проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.
vladimirgornitsky 19 декабря 2018 | 10:39
Сон разума порождает чудовищ.
Называть улицы именами палачей, да еще и собственного народа, могут только чудовища.
rash 19 декабря 2018 | 10:46
vladimirgornitsky: В Питере чуть ли не половина улиц в центре носили имена убийц, а в области и поныне.
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 10:51
Сталинофобы!
Великий Вождь так для них старался, так старался - переселял в новые места, они увидели мир, познакомились с новыми людьми, обрели новые впечатления... а они... Неблагодарные!
А завтра не захотят называть улицу именем Маршала Победы Жукова, под первоклассным командованием которого ходили в патриотические атаки под Ржевом!
Что за люди такие, почему не любят Родину?
tv_victim 19 декабря 2018 | 10:54
vasya_von_smetankin: Тут попахивает оскорблением чувств недоумков! А это статья....
vlabumur 19 декабря 2018 | 10:54
На XXII съезде выступила старая большевичка Дарья (Дора) Лазуркина и сказала следующее:
"Во сне ко мне часто приходит Ильич и говорит:
"Мне неприятно лежать в Мавзолее рядом со Сталиным: он совершил столько зла".
"Известия", печатавшие репортаж со съезда, отмечали,
что зал встретил заявление Лазуркиной бурными аплодисментами.
Вот жизнь прожил мне 62 с детства слышу разный бред по радио ТВ.
.«Скверный анекдот».
good_water 19 декабря 2018 | 10:57
Сергею Бунтману угрожал неизвестный возле ресторана у метро «Улица 1905 года».
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Неизвестный небольшого роста в тёмном пальто
И мы все знаем был это кто!
dominator13 19 декабря 2018 | 10:57
Просто ответили бы правду-Сталин пассивный педераст!
good_water 19 декабря 2018 | 11:04
dominator13:
От радости у вас,шакалов, кружится голова
Как приятно пнуть мёртвого льва!