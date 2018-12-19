Московский ЦСКА в рамках баскетбольной Евролиги проиграл в гостях стамбульскому «Фенербахче»

И опустился на третье место в турнирной таблице.

О том, что Фенербахче – соперник для москвичей принципиальный и крайне непростой, наглядно свидетельствовала статистика. Год назад команды обменялись победами по ходу регулярки. А в позапрошлом сезоне ЦСКА оба раза проиграл туркам. Что для армейцев – случай крайне нетипичный.

Вчерашний матч на переполненной стамбульской арене тоже получился упорным. Причем, подопечные Димитриса Итудиса мощно начали и на большой перерыв уходили с преимуществом в 12 очков. Однако во второй половине игры хозяева стали стремительно сокращать отставание. А в концовке и вырвали победу. 79-75 в пользу Фенербахче, который теперь единолично возглавляет таблицу Чемпионата. ЦСКА теперь только на третьей позиции.

Сегодня еще один наш участник Евролиги – подмосковыне Химки – сыграют на выезде с израильским Маккаби.