"Токио выразил протест Москве в связи со строительством жилья для военных на островах Кунашир и Итуруп

Япония считает их своими.

Протест был сделан 18 декабря через дипломатический канал в Москве, — сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, отвечая на вопрос о том, доводит ли правительство до сведения России свою позицию о том, что четыре острова южных Курил являются исконной территорией Японии. Генсек пояснил, что строительство жилья ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на островах. А это противоречит позиции Токио. По его словам, «для коренного разрешения этой проблемы нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией». В понедельник пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что около 200 семей военных, проходящих службу на островах Курильской гряды, получат новое жилье к 25 декабря. Речь идет о четырех современных общежитиях квартирного типа, а также энергоцентрах, которые обеспечат бесперебойную работу всех систем жилых построек. Еще три подобных общежития планируется сдать в будущем году.

Отметим, что Япония заявила протест России в то время, когда обе страны стремятся ускорить переговоры по мирному договору. Он до сих пор не заключен по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием является принадлежность южной части Курил.