Токио выразил протест Москве в связи со строительством жилья для военных на островах Кунашир и Итуруп
Япония считает их своими.
Протест был сделан 18 декабря через дипломатический канал в Москве, — сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, отвечая на вопрос о том, доводит ли правительство до сведения России свою позицию о том, что четыре острова южных Курил являются исконной территорией Японии. Генсек пояснил, что строительство жилья ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на островах. А это противоречит позиции Токио. По его словам, «для коренного разрешения этой проблемы нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией». В понедельник пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что около 200 семей военных, проходящих службу на островах Курильской гряды, получат новое жилье к 25 декабря. Речь идет о четырех современных общежитиях квартирного типа, а также энергоцентрах, которые обеспечат бесперебойную работу всех систем жилых построек. Еще три подобных общежития планируется сдать в будущем году.
Отметим, что Япония заявила протест России в то время, когда обе страны стремятся ускорить переговоры по мирному договору. Он до сих пор не заключен по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием является принадлежность южной части Курил.
Комментарии7
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platonnekafrin 19 декабря 2018 | 10:14
Кунаширский уезд и Итурупская волость - исконные русские земли!
shicotus_live 19 декабря 2018 | 10:29
Интересно, а как это согласуется с горестными воплями местных аборигенов, что, мол, Путин сдаёт Курилы?))
perestarok 19 декабря 2018 | 10:14
"Токио выразил протест Москве в связи со строительством жилья для военных на островах Кунашир и Итуруп
Япония считает их своими…"
Почему за это считание мировое сообщество не накладывает санкции на Японию?
rom8883 19 декабря 2018 | 10:26
imellendorf: Военных заставляют. А вернуть их Японии СССР обязался ещё в 1954 году.
perestarok 19 декабря 2018 | 10:31
rom8883: "А вернуть их Японии СССР обязался ещё в 1954 году."
А СССР уничтожили и какой спрос с трупа?
rus095 19 декабря 2018 | 10:38
rom8883: ну во первых СССР давно уже нет, если вы такой законник- то пусть России вернут все ее земли принадлежащие ей до 1917 года. Так не бывает- здесь признаем решения советской власти. а здесь нет. Нам тоже обещали не расширять НАТО - потом послали Ельцина куда подальше. Может напомнить подписанное соглашение с последним президентом Украины? Европа давала ему все гарантии при условии что он не применяет армию. Где сейчас этот президент? Выкинули и Европа сделала вид что все нормально. Так что не надо что то требовать с других, если сами не выполняете своих обещаний и договоров.
encopresis 19 декабря 2018 | 10:35
Опять мирный договор с Японией накрылся медным тазом. И правильно! Япония нам нужна как враг, чтобы крепла наша дружба против всего мира с Вануату и Венесуэлой.