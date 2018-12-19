В Иркутске заключили под стражу на 2 месяца участкового и двух жителей, которые обвиняются в избиении и изнасиловании
В Иркутске суд заключил под стражу на 2 месяца участкового уполномоченного и двух жителей города, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины в пункте полиции, сообщила региональная прокуратура. Один из обвиняемых уже был судим за изнасилование.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 10:11
Видимо, участковые уже сами не справляются с изнасилованиями, поэтому привлекают к соучастию обычных граждан?
opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 10:15
Не полиция ,а бандиты в полицейской форме!
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 10:17
В США в 2017 году в результате применения огнестрельного оружия погибли почти 39,8 тыс. человек, что стало максимальным годовым показателем с 1968 года. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание ссылается на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
Отмечается, что число погибших в 2017 году из-за применения оружия является самым высоким за всё время подсчётов, которые вело ЦКПЗ.
Также указывается, что в прошлом году из-за огнестрельного оружия в США погибли примерно на 1 тыс. человек больше, чем в 2016-м.
Это в 15 раз больше чем за аналогичный период в России. СШП впереди планеты всей! Прокладоны езжайте в США вас там быстренько покрошат местные янкеля!!!!
horseraddish 19 декабря 2018 | 10:21
pedya_porosenok: Прокладоны, уровень убийств в РФ в полтора раза превышает американский - и без всякого огнестрела.
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 10:30
horseraddish: ..ты сколько раз в сутки отсасываешь? "24? Тебе рекомендуется отсасывать 48 раз, для увеличения у тебя роста грудей и секиля.