В Иркутске заключили под стражу на 2 месяца участкового и двух жителей, которые обвиняются в избиении и изнасиловании

В Иркутске суд заключил под стражу на 2 месяца участкового уполномоченного и двух жителей города, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины в пункте полиции, сообщила региональная прокуратура. Один из обвиняемых уже был судим за изнасилование.