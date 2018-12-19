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10:00, 19 декабря 2018

Количество дел о разжигании ненависти в России сократилось впервые за 7 лет

Это следует из статистики, представленной интернет-изданием РБК.

За период с января по октябрь этого года было заведено 1209 экстремистских дел. Это почти на сотню меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК. Кроме того, согласно данным Генпрокуратуры, которые приводит издание, уменьшилось и количество дел по 282 статье, передаваемых в суды. Особенно резко это стало заметно в октябре, рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: их оказалось всего 16, в то время как в остальные месяцы их количество варьировалось от 58 до 103. Эксперты связывают это с законопроектом о декриминализации ряда положений 282 статьи, внесенным в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Впрочем, количество осужденных за первые десять месяцев этого года практически не изменилось по сравнению с прошлым годом – их около 200, отмечает РБК. Кроме того, в целом за пять лет число заведенных дел значительно возросло: например, в Амурской и Самарской областях – более чем в пять раз.

Госдума намерена сегодня рассмотреть законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм, в третьем окончательном чтении.

Комментарии

10

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luger_max_otto 19 декабря 2018 | 10:09

Оно и понятно: социальная группа "российская власть" занимается таким разжиганием ненависти к себе, что дальше и некуда, а сажать их по этой статье стремновато.

platonnekafrin 19 декабря 2018 | 10:09

Люди стали меньше ненавидеть друг друга. Власти стоит задуматься.

kottigr1 19 декабря 2018 | 10:47

platonnekafrin: Сажать по "экстремистским" статьям стали в два раза больше, а регистрировать дел по этим статьям стал в пять раз больше..
Не получается людей запугать, только ещё больше озлобляются, вот и свернули посадки..

noxepy_88 19 декабря 2018 | 10:09

Поганый кровавый режим... Это же тридцать седьмой кот!!!

olegleon 19 декабря 2018 | 10:10

"За период с января по октябрь этого года было заведено 1209 экстремистских дел."
т.е. по 120 дел в месяц. или, учитывая 20 рабочих дней, по 6 дел за сутки.
где же они столько экстремистов успевают находить???

ansata 19 декабря 2018 | 10:10

Ничего страшного. Нагонят.

tv_victim 19 декабря 2018 | 10:14

".....что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от "приказания". Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут - и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут - и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. "

М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа ташкентцы". 1870 год.

klukvik 19 декабря 2018 | 10:15

свободомыслящих всех пересадили, вот и снизилось

vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 10:22

Опасная тенденция.
Так и до ренессанса здравого смысла можно докатиться.

unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:27

Адвокат экс-главы фракции Партии регионов пожаловалась в международный суд на "неоказание помощи и незаконное содержание под стражей" ее подзащитного.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от властей Украины предоставить всю информацию по делу бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщила его адвокат Елена Лешенко на своей странице в Facebook.

Защитница отметила, что ЕСПЧ отреагировал на ее "обращение ... по применению временных мер в связи с непредоставлением надлежащей медицинской помощи и незаконным содержанием под стражей" ее подзащитного.

Лешенко также написала, что "ЕСПЧ дал правительству Украины срок до 8 января предоставить всю информацию по делу Ефремова".

Напомним, суд продлил Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января 2019 года. Это уже 14-е! продление ареста Ефремову. При этом внятного обвинения ему не предъявили.

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