Количество дел о разжигании ненависти в России сократилось впервые за 7 лет

Это следует из статистики, представленной интернет-изданием РБК.

За период с января по октябрь этого года было заведено 1209 экстремистских дел. Это почти на сотню меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК. Кроме того, согласно данным Генпрокуратуры, которые приводит издание, уменьшилось и количество дел по 282 статье, передаваемых в суды. Особенно резко это стало заметно в октябре, рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: их оказалось всего 16, в то время как в остальные месяцы их количество варьировалось от 58 до 103. Эксперты связывают это с законопроектом о декриминализации ряда положений 282 статьи, внесенным в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Впрочем, количество осужденных за первые десять месяцев этого года практически не изменилось по сравнению с прошлым годом – их около 200, отмечает РБК. Кроме того, в целом за пять лет число заведенных дел значительно возросло: например, в Амурской и Самарской областях – более чем в пять раз.

Госдума намерена сегодня рассмотреть законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм, в третьем окончательном чтении.