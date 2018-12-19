Суд штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов в связи с тем, что компании не сохранили записи о заказчиках политической рекламы, сообщает «Ассошиейтед Пресс». Представители обеих компаний заявили, что прилагают максимум усилий для защиты честности выборов и предотвращения иностранного вмешательства.