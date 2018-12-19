Суд штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов
Суд штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов в связи с тем, что компании не сохранили записи о заказчиках политической рекламы, сообщает «Ассошиейтед Пресс». Представители обеих компаний заявили, что прилагают максимум усилий для защиты честности выборов и предотвращения иностранного вмешательства.
Комментарии2
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terens 19 декабря 2018 | 09:49
Потому что заказчики сего не из РФ а обнародовать это - обосраться. приходится срочно придумывать что "записи с камер пропали" прямо как в РФ
parazitische 19 декабря 2018 | 10:10
Ага, не сохранили, сказочники! Заказчик приехал, перхоть с рыжей шевелюры смахнул, чемодан с деньгами на стол поставил и адью! Потерли они все, гансы-христианы андерсены!Но виноваты петров и боширов! бугога