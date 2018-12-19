Режиссёр «Звёздных войн» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых американских знаменитостей по версии Forbes
Режиссёр «Звёздных войн» Джордж Лукас возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых американских знаменитостей по версии журнала Forbes. Состояние Лукаса оценивается в 5 миллиардов 400 миллионов долларов. На втором месте рейтинга режиссёр Стивен Спилберг – почти 4 миллиарда. На третье место издание поместило телеведущую Опру Уинфри. Её доход, по оценке журнала, около 3 миллиардов.
Комментарии4
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noxepy_88 19 декабря 2018 | 09:46
Он за Сенцова вписки кидал? Если нет, то говно его фамилия.
mamiluk 19 декабря 2018 | 09:55
noxepy_88: У тебя так -вообще нет фамилии:ты никто и зовут тебя никак провокатор...в методичке Лукас проходит как твой клиент портянка?...Плохо день начинаешь- с очередной порции дерьма...
noxepy_88 19 декабря 2018 | 10:01
mamiluk: Котик, когда нечего возразить, переходим на личности? Так всегда делают в вашей крымотатарской песочнице? Серьёзно?!!
emw1113zuch 19 декабря 2018 | 10:03
А, герои и звёзды! :)))))))