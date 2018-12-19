Режиссёр «Звёздных войн» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых американских знаменитостей по версии Forbes

Режиссёр «Звёздных войн» Джордж Лукас возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых американских знаменитостей по версии журнала Forbes. Состояние Лукаса оценивается в 5 миллиардов 400 миллионов долларов. На втором месте рейтинга режиссёр Стивен Спилберг – почти 4 миллиарда. На третье место издание поместило телеведущую Опру Уинфри. Её доход, по оценке журнала, около 3 миллиардов.