Департамент культуры Кемеровской области опроверг информацию о введении медосмотров для аниматоров
Департамент культуры Кемеровской области опроверг информацию о введении медосмотров и возрастных ограничений для аниматоров, которые участвуют в детских утренниках. Вчера в детском саду города Кемерова во время утренника умер 67-летний актёр Валерий Титенко, выступавший в образе Деда Мороза. Очевидцы опубликовали видео в интернете. Актёр почувствовал себя плохо и упал непосредственно во время выступления. Он кончался до приезда скорой помощи.
Комментарии2
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stebinmaku 19 декабря 2018 | 09:41
Аниматоров могут осматривать только рисованные Айболиты..
noxepy_88 19 декабря 2018 | 09:48
Слышал я про одного аниматора, который оказался у родственника на похоронах. А потом на поминках. Вот как вы думаете, так всё и было.