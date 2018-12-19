Департамент культуры Кемеровской области опроверг информацию о введении медосмотров для аниматоров

Департамент культуры Кемеровской области опроверг информацию о введении медосмотров и возрастных ограничений для аниматоров, которые участвуют в детских утренниках. Вчера в детском саду города Кемерова во время утренника умер 67-летний актёр Валерий Титенко, выступавший в образе Деда Мороза. Очевидцы опубликовали видео в интернете. Актёр почувствовал себя плохо и упал непосредственно во время выступления. Он кончался до приезда скорой помощи.