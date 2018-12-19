Мещанский суд рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову
Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову в связи с тем, что он на протяжении года он саботирует отчет перед советом депутатов. Об этом глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Начало судебного заседания в 14 часов.
Комментарии3
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kohtopa 19 декабря 2018 | 10:07
Боится раскрыть спецоперацию Собянина против Яшина.
Подкинут деньги Яшину и отправят к Никите Белых.
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 10:25
Рыжий Яшка решил сшибить деньгу на халяву - все они такие наши оппы! Когда же оппоненты наших оппов начнут подавать против них финансовые иски, а не просить принести извинения.
piter_ug 19 декабря 2018 | 10:32
И это тоже «привод», но к муниципальным депутатам.)
Не придёт, доставят в наручниках.