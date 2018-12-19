Мещанский суд рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову

Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову в связи с тем, что он на протяжении года он саботирует отчет перед советом депутатов. Об этом глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Начало судебного заседания в 14 часов.