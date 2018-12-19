Япония по дипломатическим каналам выразила протест России в связи со строительством жилья на Итурупе и Кунашире
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир, сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.
Япония претендует на четыре острова Курильской гряды. Опрос «Левада Центра» показал, что всё больше россиян готовы согласиться на передачу островов Японии, 17 процентов опрошенных скорее «за», 74 процента респондентов скорее «против».
Комментарии9
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evkryl 19 декабря 2018 | 09:39
Япония претендует на четыре острова Курильской гряды.
Но согласна на два
vilingrad 19 декабря 2018 | 09:45
Вот и кончился очередной Вовкин спектакль.
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 09:49
vilingrad: Отнюдь.
Встающая с колен страна отдаст острова вместе с высокотехнологичным и умным жильем, инфраструктурой, автобанами и проч, которые неведомы простому японцу.
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 09:51
Очередное глупое и наглое выступление гопника по жизни.
dzanipolo 19 декабря 2018 | 09:46
Надеюсь, что в нашем МИДе успевают использовать эти непрекращающиеся протесты по назначению. Жаль , что опросы "левады" годятся лишь для эховской пропаганды и ими не воспользуешься в туалете.
cimirse37 19 декабря 2018 | 09:55
dzanipolo: Дежурная реакция.
sapiens17 19 декабря 2018 | 09:51
Провоцировать и нагнетать на голых камнях научились .
vt1978 19 декабря 2018 | 09:55
Благая весть. Очень надеюсь, что все-таки найдутся здравые умы и скажут Бунше - так никаких волостей не напасешься! Фиг вам японцам, а не острова.
buzukin074 19 декабря 2018 | 10:06
В ответ нужно сказать, што дома для российских военнослужащих строятся в традиционном японском стиле - штобы у японских военнослужащих, которые заселятся в эти дома после того, как острова перейдут Японии, не случилось стресса. Ну и не забыть сообщить, што возле домов устроены клумбы с васаби - хрен такой, ну чисто японский :)