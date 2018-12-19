Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева
Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева, сообщила «Эху Москвы» эксперт движения Ирина Яценко. Ирина Яценко напомнила, что Лев Пономарев выходит на свободу 21 декабря.
Комментарии4
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vezdehod1 19 декабря 2018 | 09:19
Видимо выполняет "просьбу" Владимира Владимировича - Разобраться с Львом Пономарёвым.
sasass 19 декабря 2018 | 09:26
В безвыходное положение ставят Пономаревское движение вперед......
putin_itogy 19 декабря 2018 | 09:34
Паноптикум во всей красе.
Это как бы на Зоне, заключённые уркаганы, решили провести генеральную проверку ревизию Администрации Зоны, включая посадку Хозяина на нары.
platonnekafrin 19 декабря 2018 | 09:39
Болезные режимные таксы: "А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт!?" Точнее, пастушьи карги.