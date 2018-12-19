Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм

Госдума сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении президентский законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм.

Сейчас следователи не так активно работают по этим делам, рассказал «Эху Москвы» руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. При этом Чиков подчеркнул, что сообщения о новых случаях продолжают поступать. Огромное количество материалов находится в стадии доследственной проверки в ФСБ и Центре противодействия экстремизму.