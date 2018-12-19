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09:00, 19 декабря 2018

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противоздушной обороне в Крыму

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противоздушной обороне в Крыму, сообщает РИА. Как говорят военные, мероприятие завершилось успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

Комментарии

37

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yralez 19 декабря 2018 | 09:06

Всего то и требовалось........рапорт написать.
Справились........не без труда конечно.

vezdehod1 19 декабря 2018 | 09:16

...За счёт "Пенсионной реформы".

johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 09:19

ммм ... Сколько Ан-20 сбили????

zmeelov_1 19 декабря 2018 | 09:44

johnbmw: Что, грусть-печаль одолела: чихала Россия на резолюции порошенок в Генассамблеи? Понимаю тебя, подпиндоса. Ненавидишь Россию, а она тебе не отвечает взаимностью. Жалкий ты, подпиндос

vilingrad 19 декабря 2018 | 09:54

zmeelov_1: Хреновая штука эти расчеты в Крыму. Качество самих систем и боевая подготовка расчетов такого уровня, что как бы свои не пострадали. Мост там драгоценный, недвижимость едросовская. Крымчане с россиянами что...

luger_max_otto 19 декабря 2018 | 09:17

Хоть ни одного пассажирского самолета не сбили...

ahtung700 19 декабря 2018 | 09:51

luger_max_otto: куда уж нам до шароварников;)

stopkran1969 19 декабря 2018 | 10:35

yralez: видать мельницы уже закончились

sparky 19 декабря 2018 | 09:13

Хорошо, что электронным поражением - все пассажирские самолеты в этот раз уцелели.

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anji70 19 декабря 2018 | 09:14

Кто там всё нападает?

lager23 19 декабря 2018 | 09:17

Милитаризация страны не только элемент паранойи плешегнома, но и БАД для неокрепших мозгов ватоцефалов!

ltric 19 декабря 2018 | 09:20

Наш ответ Керзону (генассамблее ООН). Успешным "электронным поражением".

compare 19 декабря 2018 | 09:23

а кто должен "напасть" на эти пустынные,бесплодные степи?

fanisos 19 декабря 2018 | 09:23

Горжусь за свою Родину! Если визжит всякая лебедресня, значит вся на правильном путя! нельзя повторять ошибок 1941 года.

ostapba 19 декабря 2018 | 09:25

Попали таки в турецкие помидоры?? То то они ПАТРИОТОВ прикупили в США от страху??
Даже??

(комментарий скрыт)

ahtung700 19 декабря 2018 | 09:53

poluputing: рогуля,а ты состряпал самый большой трезубец из бутербродов с салом?))))

ostapba 19 декабря 2018 | 09:57

ahtung700: с твоими то булками .не бутерброд а БУТЕРБРОДИЩЕ!! .
И на лопате как у Каддафи жаже.

fanisos 19 декабря 2018 | 10:11

poluputing: и Крым то же. Я из СССР. Боязни нет. Есть беспокоиство. А что бы не беспокоили, пусть дежурят . А психоз у хохлов. Им каждый день сниться во сне и наяву агрессия России, которая на войну не явилась.

punyoshohlai 19 декабря 2018 | 10:26

fanisos: которая на войну не явилась

Странно. На войну не явилась, а груз 200 везут и везут

kalimator 19 декабря 2018 | 10:23

poluputing: какая дурка? представляете, какое бабло пилят борясь с воображаемым противником.

grs_alx_112018 19 декабря 2018 | 09:27

Ну Я еще курсантом на военнок кафедре такие учения в Крыму проводил - на построении нам объяснили - на Родину напало НАТО и нанесло ракетно-ядерный удар. Потом Мы пошли строем на звтрак и только после обеда наш условно выживший расчет нажал на кнопку и электронно проразил условную цель в глубоком космосе.

zollendorf 19 декабря 2018 | 09:30

Как говорят военные, мероприятие завершилось успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.//

Самая востребованная профессия в МО РФ - художник-мультипликатор.

anemon 19 декабря 2018 | 09:32

Особенно бабуля, которой сказали, что денег нет, обрадовалась!

ulagai 19 декабря 2018 | 09:33

Наше электронное поражение-плод воображения.К реальности не имеет отношения.

(комментарий скрыт)

anemon 19 декабря 2018 | 09:36

unprejudiced: Нацист, что ли?

unprejudiced 19 декабря 2018 | 09:34

Слава России! Для сравнения, что из себя представляет убогий американский патриот - наберите в ютубе "Патриот Саудовская Аравия, ракета вернулась домой". Ржачное видео показывающее всю от отсталось американского оружия

poluputing 19 декабря 2018 | 09:44

unprejudiced: теперь могила умершей под стенами больницы, выставленной на мороз беременной крымчанки и погибших в Керчи надёжно защищены от надругательства бандеровцев

unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:10

poluputing: как там на украине поживают сожженные киевской хунтой десятки жертв одесской хатыни?
Виновники в том числе убитой беременной женщины видны на многочисленных видеозаписях чудовищного преступления хунты, они сидят пожизненно?

grs_alx_112018 19 декабря 2018 | 09:52

unprejudiced: Не знаю насчет Патриота у саудов, но как-то больше волнует факт того, что трижды побежденые тушканчики в Сирии опять завалили рашкованского некомбатана.
Поищи в сети ржачное видео о отм как стыдливо снимают таблички с сирийских могилок или лугандонских. А еще есть очень прикольный видос - сирийцы сбивают рашкованский пепелац, рашкованской же ракетой и под рашкованским присмотром.

unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:07

grs_alx_112018: если вы про это, то ошиблись, это пендостанских боевиков-недобитков которые спрятались на американских незаконно находящихся в Сирии базах ежедневно утилизируют.

На днях сирийские военные уничтожили бандгруппу из состава проамериканской группировки «Джейш Магавир ас-Саура» недалеко от базы спецназа США в районе Ат-Танф. Сообщается, что были ликвидированы как минимум 3 террориста, подготовленных американскими военными.

Боестолкновение произошло на одном из участков оккупированного американцами сирийского приграничного пустынного региона.

Напомним, что на американской военной базе в Ат-Танфе базируются группы спецназа ряда западных государств, американские морпехи и боевики ССА.

По данным проправительственных источников, расположенное у перекрёстка Зарка подразделение Сирийской армии вступило в бой с боевиками обученной специальными силами США группировки «Джейш Магавир ас-Саура». В ходе скоротечного боестолкновения были уничтожены три проамериканских террориста, один боец САА получил ранение. В фотоотчёте армейцев можно увидеть расстрелянный пикап «Тойота», так называемый «флаг сирийской революции», а также автоматические винтовки M-16, которыми Вашингтон вооружает своих ручных боевиков.

(комментарий скрыт)

unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:30

grs_alx_112018: Вот тебе конкретный Ванятка из Астрахани... где?

vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 09:36

Учения признаны неуспешными: ни один малазийский "Боинг" не пострадал.

nf5096004 19 декабря 2018 | 09:45

Недавно возмущались тем, что ООН признало милитаризацию Крыма. Значит все правда!

com30 19 декабря 2018 | 09:46

Ну хот условно попали по имитируемым условным целям, уже хорошо.
Видимо в Крыму кривизна Земли не такая как везде.
Или условные условности более условны.

len56 19 декабря 2018 | 09:49

Пилите,голуби,пилите!

prospero123 19 декабря 2018 | 10:13

Игра стрелялки завершилась успешно. Из развернутого дивизиона ПВО выпустили воздух, аккуратно свернули трубочкой и отнесли на полку в складе.

parazitische 19 декабря 2018 | 10:23

это была Рождественская открытка для попрошенки! Типа, "туда не ходи, сюда не ходи и будет тебе щястя в новом году, свинья в натовском комке!" И забавный такой рисуночек трезубца из бутербродов с салом и беконом! бугога

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