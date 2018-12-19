Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противоздушной обороне в Крыму
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противоздушной обороне в Крыму, сообщает РИА. Как говорят военные, мероприятие завершилось успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.
Комментарии37
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yralez 19 декабря 2018 | 09:06
Всего то и требовалось........рапорт написать.
Справились........не без труда конечно.
vezdehod1 19 декабря 2018 | 09:16
...За счёт "Пенсионной реформы".
johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 09:19
ммм ... Сколько Ан-20 сбили????
zmeelov_1 19 декабря 2018 | 09:44
johnbmw: Что, грусть-печаль одолела: чихала Россия на резолюции порошенок в Генассамблеи? Понимаю тебя, подпиндоса. Ненавидишь Россию, а она тебе не отвечает взаимностью. Жалкий ты, подпиндос
vilingrad 19 декабря 2018 | 09:54
zmeelov_1: Хреновая штука эти расчеты в Крыму. Качество самих систем и боевая подготовка расчетов такого уровня, что как бы свои не пострадали. Мост там драгоценный, недвижимость едросовская. Крымчане с россиянами что...
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 09:17
Хоть ни одного пассажирского самолета не сбили...
ahtung700 19 декабря 2018 | 09:51
luger_max_otto: куда уж нам до шароварников;)
stopkran1969 19 декабря 2018 | 10:35
yralez: видать мельницы уже закончились
sparky 19 декабря 2018 | 09:13
Хорошо, что электронным поражением - все пассажирские самолеты в этот раз уцелели.
anji70 19 декабря 2018 | 09:14
Кто там всё нападает?
lager23 19 декабря 2018 | 09:17
Милитаризация страны не только элемент паранойи плешегнома, но и БАД для неокрепших мозгов ватоцефалов!
ltric 19 декабря 2018 | 09:20
Наш ответ Керзону (генассамблее ООН). Успешным "электронным поражением".
compare 19 декабря 2018 | 09:23
а кто должен "напасть" на эти пустынные,бесплодные степи?
fanisos 19 декабря 2018 | 09:23
Горжусь за свою Родину! Если визжит всякая лебедресня, значит вся на правильном путя! нельзя повторять ошибок 1941 года.
ostapba 19 декабря 2018 | 09:25
Попали таки в турецкие помидоры?? То то они ПАТРИОТОВ прикупили в США от страху??
Даже??
ahtung700 19 декабря 2018 | 09:53
poluputing: рогуля,а ты состряпал самый большой трезубец из бутербродов с салом?))))
ostapba 19 декабря 2018 | 09:57
ahtung700: с твоими то булками .не бутерброд а БУТЕРБРОДИЩЕ!! .
И на лопате как у Каддафи жаже.
fanisos 19 декабря 2018 | 10:11
poluputing: и Крым то же. Я из СССР. Боязни нет. Есть беспокоиство. А что бы не беспокоили, пусть дежурят . А психоз у хохлов. Им каждый день сниться во сне и наяву агрессия России, которая на войну не явилась.
punyoshohlai 19 декабря 2018 | 10:26
fanisos: которая на войну не явилась
Странно. На войну не явилась, а груз 200 везут и везут
kalimator 19 декабря 2018 | 10:23
poluputing: какая дурка? представляете, какое бабло пилят борясь с воображаемым противником.
grs_alx_112018 19 декабря 2018 | 09:27
Ну Я еще курсантом на военнок кафедре такие учения в Крыму проводил - на построении нам объяснили - на Родину напало НАТО и нанесло ракетно-ядерный удар. Потом Мы пошли строем на звтрак и только после обеда наш условно выживший расчет нажал на кнопку и электронно проразил условную цель в глубоком космосе.
zollendorf 19 декабря 2018 | 09:30
Как говорят военные, мероприятие завершилось успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.//
Самая востребованная профессия в МО РФ - художник-мультипликатор.
anemon 19 декабря 2018 | 09:32
Особенно бабуля, которой сказали, что денег нет, обрадовалась!
ulagai 19 декабря 2018 | 09:33
Наше электронное поражение-плод воображения.К реальности не имеет отношения.
anemon 19 декабря 2018 | 09:36
unprejudiced: Нацист, что ли?
unprejudiced 19 декабря 2018 | 09:34
Слава России! Для сравнения, что из себя представляет убогий американский патриот - наберите в ютубе "Патриот Саудовская Аравия, ракета вернулась домой". Ржачное видео показывающее всю от отсталось американского оружия
poluputing 19 декабря 2018 | 09:44
unprejudiced: теперь могила умершей под стенами больницы, выставленной на мороз беременной крымчанки и погибших в Керчи надёжно защищены от надругательства бандеровцев
unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:10
poluputing: как там на украине поживают сожженные киевской хунтой десятки жертв одесской хатыни?
Виновники в том числе убитой беременной женщины видны на многочисленных видеозаписях чудовищного преступления хунты, они сидят пожизненно?
grs_alx_112018 19 декабря 2018 | 09:52
unprejudiced: Не знаю насчет Патриота у саудов, но как-то больше волнует факт того, что трижды побежденые тушканчики в Сирии опять завалили рашкованского некомбатана.
Поищи в сети ржачное видео о отм как стыдливо снимают таблички с сирийских могилок или лугандонских. А еще есть очень прикольный видос - сирийцы сбивают рашкованский пепелац, рашкованской же ракетой и под рашкованским присмотром.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:07
grs_alx_112018: если вы про это, то ошиблись, это пендостанских боевиков-недобитков которые спрятались на американских незаконно находящихся в Сирии базах ежедневно утилизируют.
На днях сирийские военные уничтожили бандгруппу из состава проамериканской группировки «Джейш Магавир ас-Саура» недалеко от базы спецназа США в районе Ат-Танф. Сообщается, что были ликвидированы как минимум 3 террориста, подготовленных американскими военными.
Боестолкновение произошло на одном из участков оккупированного американцами сирийского приграничного пустынного региона.
Напомним, что на американской военной базе в Ат-Танфе базируются группы спецназа ряда западных государств, американские морпехи и боевики ССА.
По данным проправительственных источников, расположенное у перекрёстка Зарка подразделение Сирийской армии вступило в бой с боевиками обученной специальными силами США группировки «Джейш Магавир ас-Саура». В ходе скоротечного боестолкновения были уничтожены три проамериканских террориста, один боец САА получил ранение. В фотоотчёте армейцев можно увидеть расстрелянный пикап «Тойота», так называемый «флаг сирийской революции», а также автоматические винтовки M-16, которыми Вашингтон вооружает своих ручных боевиков.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 10:30
grs_alx_112018: Вот тебе конкретный Ванятка из Астрахани... где?
vasya_von_smetankin 19 декабря 2018 | 09:36
Учения признаны неуспешными: ни один малазийский "Боинг" не пострадал.
nf5096004 19 декабря 2018 | 09:45
Недавно возмущались тем, что ООН признало милитаризацию Крыма. Значит все правда!
com30 19 декабря 2018 | 09:46
Ну хот условно попали по имитируемым условным целям, уже хорошо.
Видимо в Крыму кривизна Земли не такая как везде.
Или условные условности более условны.
len56 19 декабря 2018 | 09:49
Пилите,голуби,пилите!
prospero123 19 декабря 2018 | 10:13
Игра стрелялки завершилась успешно. Из развернутого дивизиона ПВО выпустили воздух, аккуратно свернули трубочкой и отнесли на полку в складе.
parazitische 19 декабря 2018 | 10:23
это была Рождественская открытка для попрошенки! Типа, "туда не ходи, сюда не ходи и будет тебе щястя в новом году, свинья в натовском комке!" И забавный такой рисуночек трезубца из бутербродов с салом и беконом! бугога