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09:00, 19 декабря 2018

Госдепартамент США одобрил поставки Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot

Сумма сделки составит 3,5 млрд долларов.

Турция планирует получить четыре комплекса Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. В Пентагоне сообщили, что Анкара будет их использовать для укрепления потенциала противоракетной обороны и сдерживания региональных угроз. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что Турция как ключевой союзник по НАТО повысит свою безопасность на фоне угрозы терроризма на Ближнем Востоке. Теперь в течение 30 дней Конгресс США должен одобрить сделку или заблокировать ее. Чуть ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сказал, что Анкара покупает комплексы Patriot исключительно для своей самообороны. Вместе с тем в конце прошлого года Турция заключила контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных систем С-400. Сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. Комплексы должны быть развернуты в октябре следующего года.

Ранее в Сенате США предложили Турции выбрать между покупкой российских систем С-400 и американских истребителей F-35. В Анкаре же настаивают, что сделка с Москвой окончательная и не может быть отменена.

Комментарии

21

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ihor_syvoryj 19 декабря 2018 | 09:08

Так шо таперича, Сцы400 на металлолом пойдут?

johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 09:16

похоже: "ласковый Эрдоган двух маток сосёт" ...

shicotus_live 19 декабря 2018 | 09:42

И всё таки американцы продавили покупку своего дерьма)) Хотя, турки уже С-400 купили. Наверно, в обмен на Гюлена?))

johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 09:46

shicotus_live: вам Виднее ... в обмен на ЧТО :-))

shicotus_live 19 декабря 2018 | 09:53

johnbmw: Да на старичка одного. Которого Эрдоган обвиняет во всех грехах.

luger_max_otto 19 декабря 2018 | 09:27

Пойдут в обмен на пэтриотов скорее :)

vilingrad 19 декабря 2018 | 09:47

ihor_syvoryj: а ведь эти Патриоты против Володеньки... а наивный чекистик думал,что русский- турок- братья навек...

(комментарий скрыт)

unprejudiced 19 декабря 2018 | 09:19

Этот патриот на самом деле такое днище. Наберите в Ютубе - Патриот Саудовская Аравия, ракета вернулась домой и посмотрите что из себя представляет это американское убожище

johnbmw Евгений Большаков 19 декабря 2018 | 09:24

unprejudiced: "убожище" - по сравнению с допотопным с-400??? :-)))

kb2 19 декабря 2018 | 09:47

unprejudiced: Ну да если "Патриот", который неоднократно проверен в боевых условиях, в т.ч. против тактических ракет в Ираке, Израиле, той же Аравии - убожище, то что же тогда расхваленные С-300 и С-400, которые проявили себя только на показательных учениях и парадах?

unprejudiced 19 декабря 2018 | 09:59

kb2: Это случайнео не через патриот недавно палестинские обрезки трубы процентов на 70 преодолели противоракетный щит Израиля?

ura_123 19 декабря 2018 | 10:31

unprejudiced: кирюшко,ты опять всё перепутало))))
Палестинские обрезки труб не сбиваются Пэтриотами,эти ракеты для других целей)))
Кстати,как там эпичный бой в Сирии между С-200 российского производитства и российским самолётом разведчиком,кто победил?

vilingrad 19 декабря 2018 | 09:49

unprejudiced: Этот патриот на самом деле такое днище. «
Простое честное мнение грязной дешевой портянки. Верим, терпим, прощаем:)

disdai 19 декабря 2018 | 09:25

А в качестве бесплатного приложения поставят Ф.Гюлена.

podwodnik 19 декабря 2018 | 09:27

Две разные и очень дорогие системы ПВО? Туркам теперь нужно много помидоров выращивать что-бы одновременно нравится и США и России :).

com30 19 декабря 2018 | 09:27

Ну что же, теперь Турция продаст американцам эти Сы-400, на опыты.

davi__koloradov 19 декабря 2018 | 09:30

Кремлевского петуха снова поимел Эрдоган.

vanadium_v 19 декабря 2018 | 09:31

богатых турок не понять....
откуда столько денег у них??
какелы с кастрюлями что ли за лето столько потратили на турецком берегу????

neyexo 19 декабря 2018 | 09:36

//что Анкара будет их использовать для//
они нужны, чтобы сбивать при необходимости американские же Ф-35

brezhneput 19 декабря 2018 | 09:39

Хахаха... вот это вброс!
Разрешили купить то, что обязаны покупать члены НАТО?
- Не не не.... не продадим.
- Ну пожалуйста.
- Не не не...
- Мы Вам наличными 3,5 млрд. долларов привезём.
- Ну ладно, уговорили...

kuz_sib 19 декабря 2018 | 09:59

чуть позднее, уже за бесплатно отдавать будут

(комментарий скрыт)

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