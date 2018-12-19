Госдепартамент США одобрил поставки Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot

Сумма сделки составит 3,5 млрд долларов.

Турция планирует получить четыре комплекса Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. В Пентагоне сообщили, что Анкара будет их использовать для укрепления потенциала противоракетной обороны и сдерживания региональных угроз. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что Турция как ключевой союзник по НАТО повысит свою безопасность на фоне угрозы терроризма на Ближнем Востоке. Теперь в течение 30 дней Конгресс США должен одобрить сделку или заблокировать ее. Чуть ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сказал, что Анкара покупает комплексы Patriot исключительно для своей самообороны. Вместе с тем в конце прошлого года Турция заключила контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных систем С-400. Сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. Комплексы должны быть развернуты в октябре следующего года.

Ранее в Сенате США предложили Турции выбрать между покупкой российских систем С-400 и американских истребителей F-35. В Анкаре же настаивают, что сделка с Москвой окончательная и не может быть отменена.