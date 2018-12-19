Суд начнёт рассмотрение уголовного дела 18 членов преступной группы, которые занимались хищением дорогих автомобилей
Суд в Подмосковье начнёт рассмотрение уголовного дела 18 членов преступной группы, которые занимались хищением дорогих автомобилей. В частности, на скамье подсудимых двое бывших сотрудников Госавтоинспекции и 4 работника лизинговых компаний, сообщили Интерфаксу в Следственном комитете. Ещё 9 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям, находятся в федеральном розыске.
Комментарии2
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evgeny_biolog 19 декабря 2018 | 09:04
"которые занимались хищением дорогих автомобилей"
Кто же занимается хищением дешёвки?
sasass 19 декабря 2018 | 09:05
Российские воры - это украшение человечества..)))