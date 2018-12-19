Суд начнёт рассмотрение уголовного дела 18 членов преступной группы, которые занимались хищением дорогих автомобилей

Суд в Подмосковье начнёт рассмотрение уголовного дела 18 членов преступной группы, которые занимались хищением дорогих автомобилей. В частности, на скамье подсудимых двое бывших сотрудников Госавтоинспекции и 4 работника лизинговых компаний, сообщили Интерфаксу в Следственном комитете. Ещё 9 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям, находятся в федеральном розыске.