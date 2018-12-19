Совет директоров МВФ утвердил новую программу финансовой помощи Украине на сумму 3 миллиарда 900 миллионов долларов
Совет директоров международного валютного Фонда утвердил новую программу финансовой помощи Украине на сумму 3 миллиарда 900 миллионов долларов сроком на 14 месяцев. Страна получит первый транш до 25 декабря. Президент Порошенко написал в Facebook, что решение МВФ – это важный сигнал о признании прогресса в макроэкономической стабилизации Украины и доказательство успеха проводимых реформ.
Комментарии11
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stopkran1969 19 декабря 2018 | 08:56
Дело нужное, абы на пользу
daos013 19 декабря 2018 | 09:00
Круто! Моему соседу дали новый кредит, что бы он погасил старый)) Знаете, что он ответил - день прожил и слава богу, умный человек )))
parasuk_ 19 декабря 2018 | 09:07
Хохолики, о какой стабилизации пишет хохолбаши, если вы попрошайничаете помощь у мвф? :)
gadbatat 19 декабря 2018 | 09:08
делать реформы и говорить о реформах это две большие разницы.
sasass 19 декабря 2018 | 09:09
Украина с мелкими шагами движется к прогрессу ,а Россия с семимильными шагами вспять идет...
ahtung700 19 декабря 2018 | 09:22
sasass: загонять бандерляндию во все большую кабалу,это прогресс для шароварных))) логика жесть))))
brezhneput 19 декабря 2018 | 09:23
Отлично, теперь будет с чего возвращать долг России))
Долг платежом красен. Или Украине закон не писан?
mardxvar 19 декабря 2018 | 09:56
brezhneput: "долги" свои Россия "возвратила" Крымом с Лугандоном - там и народец зажиточный проживает, и земли... 42,5 тыс км2 или 4 250 000 га очь хорошей плодородной землицы на... 40 примерно ярдов зелени. Раза в два больше, чем Путин "насчитал" российских "кредитов". Так что молча, молча на чужие деньги слюни пускай.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 09:28
Хроники перемог: Во Львове закроют крупнейший ВУЗ, чтобы сэкономить на отоплении
Студентов крупнейшего львовского университета Львовская политехника на два месяца отправят на вынужденные зимние каникулы ради экономии на отоплении в ВУЗе. Для того, чтобы догнать учебную программу в университете сократят период каникул летом.
Проректор по научно-педагогической работе Львовской политехники Олег Давидчак рассказал, что зимние каникулы у студентов начнутся с 1 января и продлятся до 25 февраля. При этом на время каникул закроют все 23 корпуса университета.
«Мы составили такой график, которым запланировали длиннее каникулы зимой, зато мы уменьшили летние каникулы. 25 февраля наши студенты выходят на обучение и учатся до 10 июня, затем до конца июня — сессия, а семестр завершается 30 июня», — уточнил он.
По словам Давидчака, продолжить зимние каникулы решили, в частности, из-за подорожания коммунальных услуг.
«При планировании каникул учитывались возможности оплаты коммунальных услуг, поскольку у нас есть недостаток этих средств. И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы с 1 июня, а так начинаем с 1 июля», — пояснил он.
В свою очередь, представитель Национального университета Львовская политехника Ярослав Мельник рассказал, что зимой стоимость коммунальных услуг в университете за один день составляет около 350 тыс. грн, что в полтора раза выше, чем в теплый период года.
«Это неподъемная для нас цифра», — констатировал он.
cimirse37 19 декабря 2018 | 09:52
А все говорили, что больше не дадут. Значит все таки какой то прогресс в Украине есть. МВФ деньги на ветер не бросает.
rom8883 19 декабря 2018 | 10:23
А России и кредитов не дают, и их облигации не покупают.