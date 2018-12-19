Япония выразила протест РФ в связи со строительством жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир, сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды. Опрос «Левада Центра» показал, что всё больше россиян готовы согласиться на передачу островов Японии, 17 процентов опрошенных скорее «за», 74 процента респондентов скорее «против».