Япония выразила протест РФ в связи со строительством жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир, сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.
Япония претендует на четыре острова Курильской гряды. Опрос «Левада Центра» показал, что всё больше россиян готовы согласиться на передачу островов Японии, 17 процентов опрошенных скорее «за», 74 процента респондентов скорее «против».
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 19 декабря 2018 | 08:55
Никто из Мордора не вырвется.
lenin3 19 декабря 2018 | 08:59
Да чо японцы волнуются,пусть строят.При таком уровне воровства,будет как с дорогами:развалятся до истечения гарантийного срока...)))
sasass 19 декабря 2018 | 08:56
Получается 74 % опрошенных не жалеют жалкое существование жителей этих островов...
yralez 19 декабря 2018 | 09:04
sasass: пусть у меня глаз ослепнет, но у соседа два.....из патриотического чувства.
sg114 19 декабря 2018 | 08:57
Дебилы косоглазые. Если у ребят не будет теплого жилья на Кунашире, они же на Хоккайдо придут )))
stopkran1969 19 декабря 2018 | 09:06
И таки шо, острова с будка и для зелёных человечков станут дороже?
unprejudiced 19 декабря 2018 | 09:17
А как либриоиды то тут радовались, писали кучу блогов что Путин все острова Японии отдаст. бу га га, и снова либерастню отымели
yur7287 19 декабря 2018 | 09:19
вот теперь рассказывайте как Путин отдал острова. так же как и Сибирь китайцам, смешные хомячки.
vezdehod1 19 декабря 2018 | 09:22
Чудаки...Не в "берлогах" же жить нашим солдатикам - да и медведи будут против.
aleksey5 19 декабря 2018 | 09:35
vezdehod1: а почему медведи будут против, они что хотят, что бы у них как в Париже было?
parazitische 19 декабря 2018 | 10:06
а какого ляда их беспокоит то, что происходит на нашей территории? Поддержали гитлера, получили по щщам, официально отдали острова. И? Рассчитывают на пересмотр итогов Второй мировой? очень смешные ребята.....за геноцид китайцев расплатились? нет! Сидите на том, что осталось и не чирикайте! бугога