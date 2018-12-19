Прокуратура Хакасии извинилась за незаконное уголовное преследование перед активисткой Лидией Баиновой

Она стала фигурантом уголовного дела об экстремизме за пост во «ВКонтакте». Дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Сама Баинова виновной себя не признала. Она связывает преследование со своей деятельностью о защите коренных народов Хакасии, сообщает «Новая газета».