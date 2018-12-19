Прокуратура Хакасии извинилась за незаконное уголовное преследование перед активисткой Лидией Баиновой
Она стала фигурантом уголовного дела об экстремизме за пост во «ВКонтакте». Дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Сама Баинова виновной себя не признала. Она связывает преследование со своей деятельностью о защите коренных народов Хакасии, сообщает «Новая газета».
Комментарии2
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sasass 19 декабря 2018 | 08:59
Новая власть Хакасии метет по новому ...
yralez 19 декабря 2018 | 09:01
Нужно возбудить уголовное дело против прокуратуры Хакассии, хотя бы незаконное.
А потом извинится......но штаны там все перестирают.