Премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев выдвинуты на Нобелевскую премию Мира в 2019 году за усилия по прекращению спора о переименовании бывшей Югославской Республики. Летом Греция подписала договор с Македонией о переименовании в Республику Северная Македония. Благодаря этому страна может рассчитывать на вступление в Евросоюз и НАТО.