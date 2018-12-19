Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Владимиру Путину

Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат. Заявление транслировал телеканал РБК.

Акционерное общество «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша». Это крупнейший производитель хлебопродуктов в России. В ноябре в отношении руководителей торгового дома возбуждено уголовное дело но невыплате зарплат на сумму более 80 миллионов рублей. Фигурантов уголовного дела стал и руководитель хлебозавода «Черкизово». Он объявлен в розыск, сообщает «Коммерсантъ».