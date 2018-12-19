Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Владимиру Путину
Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат. Заявление транслировал телеканал РБК.
Акционерное общество «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша». Это крупнейший производитель хлебопродуктов в России. В ноябре в отношении руководителей торгового дома возбуждено уголовное дело но невыплате зарплат на сумму более 80 миллионов рублей. Фигурантов уголовного дела стал и руководитель хлебозавода «Черкизово». Он объявлен в розыск, сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии8
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hangman19 19 декабря 2018 | 08:37
на колени не вставали?
traxau_okurka 19 декабря 2018 | 08:42
hangman19:
Во Франции, Великобритании и России приняли закон об обязательном групповом анальном изнасиловании граждан по субботам.
В Великобритании правительство отправлено в отставку.
Во Франции начались гражданские беспорядки, приведшие к революции.
В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться.
permsky_valenok 19 декабря 2018 | 08:55
traxau_okurka: фантазии у вас... извините, заднеприводные.
vezdehod1 19 декабря 2018 | 08:46
Лучше провели "Крестный ход" вокруг своего завода, а затем, стройными рядами пошли по улицам Москвы.
cimirse37 19 декабря 2018 | 08:39
Подайте хлебушка...
ft18 19 декабря 2018 | 08:48
ПУTЭHПAMAГИ!!!
y3emen1 19 декабря 2018 | 08:49
ну, наш гарант обеспечит голодающим двушечку, чтоб не бунтовали
vedma2017 19 декабря 2018 | 08:54
Зайцы просят волка о помощи ...