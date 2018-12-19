Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза

За год этот показатель вырос на 8 процентов, сообщает газета «Ведомости со ссылкой на результаты социологического исследования «Левада Центра». 60 процентов респондентов считают, что СССР можно было сохранить. Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, люди старшее 55 лет. Однако такие настроения растут и среди молодёжи, отмечают социологи.