Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза
За год этот показатель вырос на 8 процентов, сообщает газета «Ведомости со ссылкой на результаты социологического исследования «Левада Центра». 60 процентов респондентов считают, что СССР можно было сохранить. Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, люди старшее 55 лет. Однако такие настроения растут и среди молодёжи, отмечают социологи.
Комментарии31
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wild_division 19 декабря 2018 | 08:36
Ностальгия видимо по репрессиям. Больные люди. Ничего, все у вас еще впереди, есть к этому все предпосылки.
luger_max_otto 19 декабря 2018 | 08:40
Да просто во времена СССР похмелюга была легче, а девочки моложе :)
vezdehod1 19 декабря 2018 | 08:43
Мне очень жалко их, но пусть они не стремятся в него - быстро разочаруются.
ostapba 19 декабря 2018 | 08:51
vezdehod1: а чего их жалеть??
Сами развалили, сами и сожелеют??
..!
.....Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю.
Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся,
сам. ...
Даже..
omichka 19 декабря 2018 | 08:57
wild_division:
Да они все хотят колбасы по 3.20, но чтоб была, и без очередей.
А про то, как кляли все республики, что на шее сидят - забыли.
nasar2 19 декабря 2018 | 08:58
wild_division:Пускай не переживают,что их нет! Скоро и у нас будут! Верной дорогой идем и пора перенимать опыт Северной Кореи!
ts 19 декабря 2018 | 08:37
Чем дольше нынешняя власть, тем больше у нее противников. К 2024 году будут недовольны все 100% россиян. Но Путин снова победит на выборах с результатом 76,69%.
cimirse37 19 декабря 2018 | 08:37
Не думайте о прошлом, живите настоящим.
alis_kirs 19 декабря 2018 | 08:52
cimirse37: ===Не думайте о прошлом, живите настоящим.===
Правильное отношение к жизни. Вот только не человека, а животного!
j_partizan 19 декабря 2018 | 08:53
cimirse37:
Настоящее - полный отстой. Даже прошлое на фоне настоящего выглядит идеальным.
edyatel 19 декабря 2018 | 08:59
cimirse37: Вы считаете это жизнь? Хотя....
Живите с улыбкой! И будьте философом,
Радость умея находить везде,
Любите травы омытые росами,
Кивайте тающей в небе звезде...
И пусть на работе у Вас неприятности,
Радуйтесь, что не сгорел Ваш дом,
А если в чём-то у вас неясности,
Ликуйте, что всё Вам понятно в другом.
А если из рук исчезла сила,
Ликуй, что ещё на ногах стоишь,
А если кровь и в ногах остыла,
Будь счастлив, что видят глаза твои...
А если глаза не видят тоже,
И уши твои склероз заложил,
Ликуй, что ты ещё думать можешь,
И счастлив будь, что ты ещё жив!
nernerr 19 декабря 2018 | 08:38
Кто-то запретил республикам дружить после распада СССР, кто?
ostapba 19 декабря 2018 | 08:57
nernerr: особенно после того, как Россия зипихивывает фарш от разваленного ею же СССРа в мясорубку.
По околесицам федерации..
Даже..
nernerr 19 декабря 2018 | 09:04
ostapba: Да!
ddolly 19 декабря 2018 | 08:46
Соскучились по сталину и расстрелам? Ждите - скоро будут.
sg114 19 декабря 2018 | 08:55
ddolly:
Как то странно Сталин стрелял. Население все увеличивалось и увеличивалось. Два раза кто от после полнейшей разрухи отстроил страну, сделал ее свердержавой. Наверное те, кого забыли расстрелять.
А с 91-го года при полной свободе страна вымирает чуть медленнее скаклуасии и шпротландии. Разрушено ВСЕ! И самое забавное, те кот визжал о репрессиях, призывают по меньшей мере пересажать всех чиновников, силовиков, депутаотв... Двуличные вы дебилы..
katamaran 19 декабря 2018 | 09:01
sg114: Великий, могучий, сверхдержавный... Вдруг взял и загнулся.
matsuvi 19 декабря 2018 | 09:07
sg114: Логики у вас нет. Да увеличивалось, потому что в каждой семье было от 8 до 12 детей, Даже если половину в расход, все равно остается от 4 ил 6 детей. А сейчас в семье по 1,5 ребенка.
klink 19 декабря 2018 | 08:47
Эх, в какой стране приходится жить! По-советски тупой.
alis_kirs 19 декабря 2018 | 08:50
===За год этот показатель вырос на 8 процентов...===
Всё больше и больше людей понимают, что в 90-х продали свою свободу и достоинство за "100 сортов говёной колбасы в красивой упаковке".
mitja_76 19 декабря 2018 | 09:05
alis_kirs: Ну, что поделаешь.
В 90-х люди думали, что "свобода и достоинство" - это не когда в магазинах колбасы в нет, зато в телевизоре постоянно о патриотизме рассказывают, а отсутствие цензуры, возможность ездить за границу, возможность голосовать на выборах не только за власть, свобода частного предпринимательства и пр.
Кстати, многие и сегодня так думают.
ft18 19 декабря 2018 | 08:51
66% совков.
mitja_76 19 декабря 2018 | 08:55
Никогда этого не понимал - вот что эти 8 процентов в 2018-м году узнали такого, чего они не знали в 2017-м, что заставило их изменить свое мнение о распаде СССР???
rampa 19 декабря 2018 | 09:02
mitja_76: ничего нового они не узнали. Просто жизнь ухудшается, а никакой другой жизни, как в СССР, они не знают. Тем более тогда были молодые, а молодости все по-плечу )))
alex_sionist 19 декабря 2018 | 08:56
Все время пытаются откопать труп СССР и многое уже удалось, откопали труп Сталина, анексировали часть Грузии, часть Украины, реабилитировали заплечных дел мастеров из ЧК ГПУ НКВД КГБ, осталось восстановить гулаг и вы в СССР.
variag01 19 декабря 2018 | 08:56
Афганская война, продукты по талонам, запрет импорта, пропаганда из всех щелей.. даа прекрасное было время.
Я бы всех скучающих в КНДР высылал с билетом в один конец
vladbor 19 декабря 2018 | 08:58
к страдальцам подтягивается молодежь, которая верит всем этим сказкам, мифам о райской и беззаботной жизни под руководством кпсс......
krs_sk 19 декабря 2018 | 08:59
Какая разница? Скоро и так будет как в любимом сср по уровню жизни и глупости пропаганды...
lyukk2012 19 декабря 2018 | 09:00
Дожились!
ivar1964 19 декабря 2018 | 09:03
Да не о распаде СССР они сожалеют, а об ушедшей молодости. О времени, когда не только хотелось, но и "моглось".
disdai 19 декабря 2018 | 09:06
Все эти опросы и рейтинги, публикуемые конторами, которые кормятся с руки путинского режима (читай госбюджета), гроша медного не стоят.
Если уж в России начнут врать, то врать будут на всех уровнях вертикали.
И чтоб никаких сучков и отростков!