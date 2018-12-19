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08:30, 19 декабря 2018

Госдеп США одобрил сделку по продажу Турции ракетных комплексов «Пэтриот» за 3,5 миллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил сделку по продажу Турции ракетных комплексов «Пэтриот» за 3,5 миллиарда долларов. Ранее Турция заключила контракт с Россией на поставку четырёх дивизионов ЗРК С-400 на 2,5 миллиарда долларов. США выступали против этой сделки В прошлом месяце глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка СМ-400 – решённое дело и сделка с Москвой не может быть отменена.

Комментарии

9

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merelymy 19 декабря 2018 | 08:36

Яндекс:
НЕФТЬ цена на 18/12 23:44
= 56,30
−4,46%, Карл
Неужели началось?

vezdehod1 19 декабря 2018 | 08:40

Эрдоган решил капитально вооружится, но Россия не понимает, что это направлено против неё.

luger_max_otto 19 декабря 2018 | 08:45

Эрдоган наглядно демонстрирует, что ласковое теля у двух маток сосет.

moderator_pablo 19 декабря 2018 | 08:44

merelymy:
ДААААААААААААААААААААА !

Россияне разместили на вкладах более 27 трлн рублей
20.11.2018, 16:30

vyk_usguy 19 декабря 2018 | 08:39

Наши Штаты прочухались что Турция важна им как геостратегический союзник, безотнгосительно от того, соблюдает ли та все каноны и зарповпеди демократии. Сдали с потрохами Гюлена, сейчас одобряют продажу Патриотов, закрывают глаза на нарушения против сирийских курдов

felik23 19 декабря 2018 | 08:50

vyk_usguy: ***Наши Штаты***
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Опять наши Штаты?
В 18 -ый раз "я американец".
Почти каждый день, ты, Выкусгуй, где надо и где не надо, гордо оповещаешь честнóй народ, что ты живёшь в США. "Я американец", "мой дом в Калифорнии". "наши США", "я, как гражданин США", "иногда в Пенсильвании", "живу в США" и тому подобное. Ты один, здесь, такой - из живущих в США. Никто больше не кичится тем, что живёт, сейчас, в США....Понятно, что это в тебе говорит твой комплекс неполноценности. Потому как ты - по сути, НЕЛЕГАЛ. Хоть и, возможно, натурализовался...
Помню, ты сказал мне, что приехал в середине 90-х "В ГОСТИ к ДЯДЕ".
Домой в Ленинград ты не вернулся. Остался, значит, в США - нелегально...
Когда иностранцы едут в ГОСТИ в США, то, при получении въездной визы, на интервью в американском посольстве или консулате, они должны доказать, что не останутся в США нелегально и вернутся на родину. Как минимум, у тебя был обратный билет, иначе тебя бы не впустили в страну...
Однако, ты въехал, но не вернулся в Россию. Значит, остался НЕЛЕГАЛОМ, по определению... И это уже не важно, каким образом ты потом легализовался: рабочую ли визу купил, женился ли, фиктивно, на американке или соврал, что на родине тебя будут преследовать по “политическим мотивам”. Известная схема советских, чтобы припасть к американской кормушке...
Любой иммиграционный русскоязычный адвокат тебе это объяснит, если ты не понимаешь, кто ты есть с правовой точки зрения....
Ты не один, здесь, такой. Вас, которые не евреи-беженцы по поправке Джексона-Веника, понаехало, в середине 90-х, немало. Но, другие нелегалы - не совки, не крымнашисты, и не асадовцы, и не рамзановцы-кадыровцы...Адаптировались, работают и платят налоги..А ты - путинская пятая колонна в США....

condor00 19 декабря 2018 | 08:41

Российскими комплексами защищаться от США, а американскими - от России? Наверно, такого в истории ещё не было...

cimirse37 19 декабря 2018 | 08:42

Почему бы не продать? Турки пока еще члены НАТО. Это нам западло вооружать противника ракетами.

lager23 19 декабря 2018 | 08:52

....одобрил сделку по продажу Турции ракетных комплексов «Пэтриот» за 3,5 миллиарда долларов.
///////////
Именно на это рассчитывал Эрдоган втыкая очередной нож в спину Владимира, но упорному Володе не больно и он с помощью ротенбергтимченко проложил по завышенным ценам газопровод в Турцию, чтоб рука врага колоть устала!

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