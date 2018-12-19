Госдеп США одобрил сделку по продажу Турции ракетных комплексов «Пэтриот» за 3,5 миллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил сделку по продажу Турции ракетных комплексов «Пэтриот» за 3,5 миллиарда долларов. Ранее Турция заключила контракт с Россией на поставку четырёх дивизионов ЗРК С-400 на 2,5 миллиарда долларов. США выступали против этой сделки В прошлом месяце глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка СМ-400 – решённое дело и сделка с Москвой не может быть отменена.