Следующая рабочая неделя у россиян будет шестидневной
Следующая рабочая неделя у россиян будет шестидневной – с понедельника 24 декабря по субботу — 29 декабря. Затем десятидневные новогодние выходные, сообщает Роструд. Россияне выйдут на работу в среду 9 января. 07:34
Комментарии3
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palm_coast 19 декабря 2018 | 08:23
Хорошо, когда у рабочего человека есть 10 оплачиваемых праздничных дней по Конституции России. Но маловато однако, не обедняло бы государство, если бы оплатило и те несколько дней, которые останутся до старого Нового года., деньги то в казне есть, так чего же куржопиться для народа..
andrii1979 19 декабря 2018 | 08:29
А у нас Рождесвенские праздники 23-25-го
palm_coast 19 декабря 2018 | 08:37
andrii1979:
Ото жешь и оно, что у вас в манде квас, а у них в бочках.