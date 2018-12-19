23 процента работодателей в России планируют провести сокращение штата сотрудников в начале 2019 года, сообщает «Российская газета». Она ссылается на результаты опроса, проведённого порталом «Работа.ру». В то же время около 18 процентов опрошенных намерены расширять штат. Каждый четвёртый работодатель решил ввести новую систему премирования сотрудников, каждый десятый рассматривает возможность новых нематериальных бонусов для работников.