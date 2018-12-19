23 процента работодателей в России планируют провести сокращение штата сотрудников в начале 2019 года
23 процента работодателей в России планируют провести сокращение штата сотрудников в начале 2019 года, сообщает «Российская газета». Она ссылается на результаты опроса, проведённого порталом «Работа.ру». В то же время около 18 процентов опрошенных намерены расширять штат. Каждый четвёртый работодатель решил ввести новую систему премирования сотрудников, каждый десятый рассматривает возможность новых нематериальных бонусов для работников.
Комментарии3
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cimirse37 19 декабря 2018 | 08:33
Это нормально. Так и в СССР было. Подобьют итоги года, поработают по новым законам и правилам. И...сделают выводы.
volgin_jw 19 декабря 2018 | 08:34
Значит, в 2019 году число сожалеющих о распаде СССР и положительно оценивающих роль Сталина вырастет еще на 23 процента.
lager23 19 декабря 2018 | 08:58
Это значит, что путиномике наступает кабздец! Просьба пристегнуть ремни. и приготовиться к жёсткой посадке..