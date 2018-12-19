Госдума рассмотрит в третьем чтении президентский законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм

Госдума сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении президентский законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм. Экстремистские высказывания допущенные впервые и не представляющие серьёзную угрозу, будут наказываться административно. По данным РБК, в 2018 году количество дел об экстремизме сократилось впервые за много лет.