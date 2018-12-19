США подтвердили намерение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на публичные заявления о том, что решение будет зависеть от действий России, заявил «Коммерсанту» зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, США будут целенаправленно двигаться в сторону денонсации Договора. Разговоры о приостановке его действия – это политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО.