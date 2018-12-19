США подтвердили намерение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
США подтвердили намерение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на публичные заявления о том, что решение будет зависеть от действий России, заявил «Коммерсанту» зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, США будут целенаправленно двигаться в сторону денонсации Договора. Разговоры о приостановке его действия – это политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО.
Комментарии3
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goga_s 19 декабря 2018 | 08:26
Очередная "поБЕДА" РФ дипломатии !
looking_deep_into 19 декабря 2018 | 08:52
goga_s:
То, что США нарушает договора, это заслуга России?
Может в какой-то степени да, но по факту, это подтверждает недоговороспособность исключительной американской нации (ИАН США).
cimirse37 19 декабря 2018 | 08:30
60 дней еще не прошли. Не отчаивайтесь. За работу, товарищи!