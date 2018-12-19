Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за десять лет
Это следует из опроса, проведенного «Левада-центром».
Сожаление из-за крушения Советского Союза, согласно исследованию, испытывают две трети опрошенных, или 66%. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 8%, а в течение 10 лет он не превышал 61%. Впрочем, абсолютный рекорд по количеству сожалеющих о распаде СССР, отмечает газета «Ведомости», был зафиксирован в 2000 году – 75%. Кроме того, 60% респондентов «Левада-центра» считают, что крушения Союза можно было избежать. И это также максимум за пятнадцать лет. Большинство ностальгирующих по СССР – это люди от 55 лет, хотя рост таких настроений наблюдается и среди молодежи. Среди причин, согласно опросу, выделяются разрушение единой экономической системы (так ответили более половины), потеря чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия.
Эксперты «Левада-центра» полагают, что катализатором роста сожаления о распаде СССР стала пенсионная реформа, которая вызвала представления о сильной экономике во времена Союза.
Комментарии21
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bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 08:08
Идиоты! СССР был колыбелью наших нынешних людоедов!
sg114 19 декабря 2018 | 08:17
bozhezaryahrani:
Ты абсолютно прав. Упыри Порошенко и Саакошвили родились именно в СССР. К сожалению психиатрия в СССР дала какой то сбой и этим ублюдкам вовремя не сделали лоботомию..
piter_ug 19 декабря 2018 | 08:15
//представления о сильной экономике во времена Союза.//
Так чего же он сдох, как не от гнилой экономики под руководством «чести и совести эпохи»!
А сейчас их продолжатели рулят туда же.
shtyan 19 декабря 2018 | 08:16
Количество людей рожденных в СССР идет на убыль. Какой то идиотский опрос.
aswarsp 19 декабря 2018 | 08:16
Выбирать между СССР и Россией путинского разлива - всё равно, что выбирать между поносом и золотухой. Это как выборы в Приморье.
goga_s 19 декабря 2018 | 08:17
Нюанс в том, что в ЭТОМ "...опросе..." НЕ участвовали представители тех "частей ссср", которые от него и "...отвалились..."!
хи-хи
palm_coast 19 декабря 2018 | 08:18
Что блѣ. , уже эти россияне решили Белорусию, Прибалтику и Казахстан с Узбекистанами себе присоединить силами одного мотострелкового полка?
sasass 19 декабря 2018 | 08:20
Люди чувствуют , что новая катастрофа назревают и поэтому и сожалеют и эту бывшую путинскую россию тоже будут жалеть ...))
speculyant 19 декабря 2018 | 08:21
Стадо сожалеет о разрушении загона. Что ж,логично.
volgin_jw 19 декабря 2018 | 08:32
speculyant: А вот следующая новость:
23 процента работодателей в России планируют провести сокращение штата сотрудников в начале 2019 года.
Вангую, что в 2019 году число сожалеющих об СССР вырастет еще на 23%.
iakov 19 декабря 2018 | 08:21
Сожалеете!?
... о той стране, в которой вторую половину вы обзывали ЧУРКАМИ?
unafk 19 декабря 2018 | 08:25
Россияне тоскуют по СССР!? А вот вряд ли тоскуют народ бывших Советских республик! Спросите Казахстанцев, белорусов, про других я уж и не говорю.
volgin_jw 19 декабря 2018 | 08:37
unafk: Спрашивали. Тоскуют. В том числе и в Прибалтике.
gitel21 19 декабря 2018 | 08:26
Однако в других государствах бывшего СССР процент сожалеющих о его распаде не меньше чем в России, а в среднеазиатских явно больше.
glotov 19 декабря 2018 | 08:33
gitel21: Даже в Латвии такие есть. Не берусь сказать сколько, но отдельные единицы лично знаю. Коренные латыши.
gekorn 19 декабря 2018 | 08:27
Это исследование говорит об одном: люди не видят перспективы в условиях нынешнего режима.
vinsentvangog2 19 декабря 2018 | 08:31
... много чего можно сказать об ссср ... но самое точное определение ,на мой взгляд , дал президент США Р.Рейган назвав ссср ИМПЕРИЕЙ ЗЛА ... я сомневаюсь что Рейган разбирался в "тонкостях" НАШЕЙ ЖИЗНИ в ссср , но его КЛЕЙМО вполне заслужено ... ссср-ИМПЕРИЯ ЗЛА ...
j_partizan 19 декабря 2018 | 08:32
рост взаимного недоверия.
_____________
Это так трактовали - сплошное жульё?
alis_kirs 19 декабря 2018 | 08:36
===Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за десять лет.==
Всё больше людей понимают, что в 91-ом променяли свою свободу и достоинство на 100 сортов говёной колбасы.
ostapba 19 декабря 2018 | 08:54
alis_kirs: а чем ты думал с остал нымироссиянцами, когда голосовал за верховенство российских законов над союзными??
Как обычно?
Своим думательным местом под гимностеркой даже??
lubokon 19 декабря 2018 | 09:01
С каждым годом ностальгия по СССР и Сталину все выше и выше,а тех кто жил все меньше и меньше. А при нынешней пропаганде, аналогу советской СССР останется сказочным раем,где было равенство в нищете,куча денег на который в магазинах нельзя было отовариваться по желанию,запрет на покупку валюты и лжекурс рубля и доллара,вся страна жила "доставанием по-блату",а кто не имел этого, торчал часами в очереди за кефиром,чайной колбасой.Магазины были завалены Обувью и одеждой 3-4х фасонов и такого количества расцветок. Но в чем нельзя было отвергать. Это доступный алкаголь в любом количестве,в особенности бочковое пиво, И народ мало знал самогон. Это потом Горбачев сдурел с "сухим законом",И езда за руле в алкагольном опьянении было привычным делом,ведь машины в основном были государственные. И пьяные водители подвергались осуждению за ДТП всенародно под лозунгом "не можешь пить не садись за руль" Хорошая была страна завуалированного рабства,но все прощалось тем что "мы строили будущее земного шара -коммунизм ,в окружении мирового капитализма". А как потом оказалось, что мировой капитализм стал намного развитее в технологиях и более коммунистичней нашего гетто под названием"социалистический лагерь" Уверен ,помести нынешнюю молодежь туда сегодня-завтра бы она заголосила по- другому.