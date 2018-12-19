===Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за десять лет.==

Это следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Сожаление из-за крушения Советского Союза, согласно исследованию, испытывают две трети опрошенных, или 66%. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 8%, а в течение 10 лет он не превышал 61%. Впрочем, абсолютный рекорд по количеству сожалеющих о распаде СССР, отмечает газета «Ведомости», был зафиксирован в 2000 году – 75%. Кроме того, 60% респондентов «Левада-центра» считают, что крушения Союза можно было избежать. И это также максимум за пятнадцать лет. Большинство ностальгирующих по СССР – это люди от 55 лет, хотя рост таких настроений наблюдается и среди молодежи. Среди причин, согласно опросу, выделяются разрушение единой экономической системы (так ответили более половины), потеря чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия.

Эксперты «Левада-центра» полагают, что катализатором роста сожаления о распаде СССР стала пенсионная реформа, которая вызвала представления о сильной экономике во времена Союза.