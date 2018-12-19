Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иноагента, сегодня покинет одиночную камеру

Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иностранного агента, сегодня покинет одиночную камеру. Она провела там почти месяц.

В одиночную камеру тюрьмы города Александрия близ столицы США Марию Бутину перевели после того как она передала номер телефона своего адвоката другой заключённой. По мнению отца обвиняемой это сделали с целью сломать её волю и в итоге заключить сделку со следствием. Валерий Бутин рассказывал журналистам, что его дочь проводит в камере 22 часа в сутки. Дневные прогулки ей запрещены. На днях в суде Бутина признала вину в участии в заговоре против США. Она рассказала, что с 15 года несколько лет вступала в сговор с людьми в Америке для нанесения ущерба интересам страны. И призналась, что действовала под руководством российского чиновника. По сведениям телеканала CNN речь идет о бывшем зампреде Центробанка Александре Торшине, ещё раньше сенатора. Бутина была его помощником в верхней палате. В суде прокурор сказал, что россиянка пыталась установить неформальные связи с американцами, которые имеют влияние на политику США. По данным газеты Вашингтон пост Бутина может дать показания ещё по одному уголовному делу. Какому — пока неясно.

Бутиной после её признания вины грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее россиянка могла получить до 15 лет заключения.