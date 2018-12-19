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08:00, 19 декабря 2018

Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иноагента, сегодня покинет одиночную камеру

Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иностранного агента, сегодня покинет одиночную камеру. Она провела там почти месяц.

В одиночную камеру тюрьмы города Александрия близ столицы США Марию Бутину перевели после того как она передала номер телефона своего адвоката другой заключённой. По мнению отца обвиняемой это сделали с целью сломать её волю и в итоге заключить сделку со следствием. Валерий Бутин рассказывал журналистам, что его дочь проводит в камере 22 часа в сутки. Дневные прогулки ей запрещены. На днях в суде Бутина признала вину в участии в заговоре против США. Она рассказала, что с 15 года несколько лет вступала в сговор с людьми в Америке для нанесения ущерба интересам страны. И призналась, что действовала под руководством российского чиновника. По  сведениям телеканала CNN речь идет о бывшем зампреде Центробанка Александре Торшине, ещё раньше сенатора. Бутина была его помощником в верхней палате. В суде прокурор сказал, что россиянка пыталась установить неформальные связи с американцами, которые имеют влияние на политику США. По данным газеты Вашингтон пост Бутина может дать показания ещё по одному уголовному делу. Какому — пока неясно.

Бутиной после её признания вины грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее россиянка могла получить до 15 лет заключения.

Комментарии

11

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kara 19 декабря 2018 | 08:11

а где вой правозащитников? это ведь пытки и сделка была под давлением. но только как поднимать вой, если и не платят и еще могут с пайки снять. вот такая вот правозащита.

andreyoo 19 декабря 2018 | 08:14

kara: Разве это пытки? Вот песенки по радио в рос. сизо, это пытки!

vezdehod1 19 декабря 2018 | 08:50

Зря...В общей камере ВСЕ храпят и невозможно выспаться.

palm_coast 19 декабря 2018 | 08:12

Умничка, сегодня уже будет с неграми баскетбол гонять в тюремном дворе, за свою честность перед властями США и сговорчивость.

nikolajmihajlenko 19 декабря 2018 | 08:16

Свободу человеку Марии Бутиной! Она тоже человек!
https://www.youtube.com/watch?v=5pqM4POmKaI
Пошлите ссылку другу.﻿

vinsentvangog2 19 декабря 2018 | 08:16

... ой как СТРАШНО - месяц в одиночной камере ,ну дайте ей ГЕРОЯ РОССИИ ...

lena_spb 19 декабря 2018 | 08:28

vinsentvangog2: а вы сами сколько в одиночке отсидели, осмелюсь спросить? Наверно, пару-тройку лет?

palm_coast 19 декабря 2018 | 08:31

lena_spb:

Могли бы и с большой буква на ВЫ, когда обращайтесь к графу Монте Кристо.

vinsentvangog2 19 декабря 2018 | 08:36

lena_spb: моя история будет поитереснее , много ИНТЕРЕСНЕЕ...

sasass 19 декабря 2018 | 08:35

Этот ляп хлеще солсберетского , по какой-то причине спецслужбы разучились работать или специально ляпсусничуют...

ymnikymnik 19 декабря 2018 | 08:41

Эх Маша , Маша тебя ждет на родине теплый прием любителей шпилек.

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