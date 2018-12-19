Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иноагента, сегодня покинет одиночную камеру
Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе в качестве иностранного агента, сегодня покинет одиночную камеру. Она провела там почти месяц.
В одиночную камеру тюрьмы города Александрия близ столицы США Марию Бутину перевели после того как она передала номер телефона своего адвоката другой заключённой. По мнению отца обвиняемой это сделали с целью сломать её волю и в итоге заключить сделку со следствием. Валерий Бутин рассказывал журналистам, что его дочь проводит в камере 22 часа в сутки. Дневные прогулки ей запрещены. На днях в суде Бутина признала вину в участии в заговоре против США. Она рассказала, что с 15 года несколько лет вступала в сговор с людьми в Америке для нанесения ущерба интересам страны. И призналась, что действовала под руководством российского чиновника. По сведениям телеканала CNN речь идет о бывшем зампреде Центробанка Александре Торшине, ещё раньше сенатора. Бутина была его помощником в верхней палате. В суде прокурор сказал, что россиянка пыталась установить неформальные связи с американцами, которые имеют влияние на политику США. По данным газеты Вашингтон пост Бутина может дать показания ещё по одному уголовному делу. Какому — пока неясно.
Бутиной после её признания вины грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее россиянка могла получить до 15 лет заключения.
Комментарии11
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kara 19 декабря 2018 | 08:11
а где вой правозащитников? это ведь пытки и сделка была под давлением. но только как поднимать вой, если и не платят и еще могут с пайки снять. вот такая вот правозащита.
andreyoo 19 декабря 2018 | 08:14
kara: Разве это пытки? Вот песенки по радио в рос. сизо, это пытки!
vezdehod1 19 декабря 2018 | 08:50
Зря...В общей камере ВСЕ храпят и невозможно выспаться.
palm_coast 19 декабря 2018 | 08:12
Умничка, сегодня уже будет с неграми баскетбол гонять в тюремном дворе, за свою честность перед властями США и сговорчивость.
nikolajmihajlenko 19 декабря 2018 | 08:16
Свободу человеку Марии Бутиной! Она тоже человек!
https://www.youtube.com/watch?v=5pqM4POmKaI
Пошлите ссылку другу.
vinsentvangog2 19 декабря 2018 | 08:16
... ой как СТРАШНО - месяц в одиночной камере ,ну дайте ей ГЕРОЯ РОССИИ ...
lena_spb 19 декабря 2018 | 08:28
vinsentvangog2: а вы сами сколько в одиночке отсидели, осмелюсь спросить? Наверно, пару-тройку лет?
palm_coast 19 декабря 2018 | 08:31
lena_spb:
Могли бы и с большой буква на ВЫ, когда обращайтесь к графу Монте Кристо.
vinsentvangog2 19 декабря 2018 | 08:36
lena_spb: моя история будет поитереснее , много ИНТЕРЕСНЕЕ...
sasass 19 декабря 2018 | 08:35
Этот ляп хлеще солсберетского , по какой-то причине спецслужбы разучились работать или специально ляпсусничуют...
ymnikymnik 19 декабря 2018 | 08:41
Эх Маша , Маша тебя ждет на родине теплый прием любителей шпилек.