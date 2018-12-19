Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил, о намерении уйти в отставку

Соответствующее прошение уже подано королю бельгийцев Филиппу. Сам монарх решения пока не принял. Свое заявление Шарь Мишель сделал сразу после того, как фламандские и франкоязычные социалисты, а также «зеленые», внесли предложение о вотуме доверия правительству. Правительственный кризис в Бельгии разразился после распада правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.