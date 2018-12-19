Спецпрокурор Роберт Мюллер готовит для суда документы на помощников Трампа, выступавших за ослабление или снятие с России санкций. Об этом, как передает ТАСС, пишет интернет-издание The Daily Beast. По его сведениям, интерес Мюллера к данной теме возрос после того, как выяснилось, что бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн дал ФБР ложные показания о содержании своих бесед в декабре 2016 года с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком.