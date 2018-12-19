Роберт Мюллер готовит для суда документы на помощников Трампа, выступавших за ослабление или снятие с России санкций
Спецпрокурор Роберт Мюллер готовит для суда документы на помощников Трампа, выступавших за ослабление или снятие с России санкций. Об этом, как передает ТАСС, пишет интернет-издание The Daily Beast. По его сведениям, интерес Мюллера к данной теме возрос после того, как выяснилось, что бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн дал ФБР ложные показания о содержании своих бесед в декабре 2016 года с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком.
Комментарии5
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condor00 19 декабря 2018 | 07:56
Давно понятно, что Трамп - госизменник. И ровно столько же он у Путина в кармане. Но дело уже далеко не в Трампе, а в корпоративной (оттого чрезвычайно тупой и опасной) солидарности его партии.
rom8883 19 декабря 2018 | 08:08
condor00: А ещё дело в том, во сколько это встало российской казне.
felik23 19 декабря 2018 | 08:21
condor00: ****Давно понятно, что Трамп - госизменник****
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Он Родину продал: https://youtu.be/cHkAQUCz30Q
felik23 19 декабря 2018 | 08:19
Эффект анаконды. Медленно, но верно, до полного удушения рыжего...
parazitische 19 декабря 2018 | 08:26
Давно понятно, что в пиндосне идет охота на ведьм. Пытаются найти любой поводдля дискредитации России.Через Трампа, разумеется. Ничуть его не обеляю, тут система виновата. Трамп делец, ему бабки рубить нравится, что он и делает. И, став президентом, дельцом быть не перестал. А в стране, где коррупция законна (только налоги плати), схема простая. Просто привычка, вот и забылся . Коэен его соврамши, по ходу, только о башне в москве. За жопу взяли, пригрозили, сделку предложили - он и поплыл! Прижмут посильнее, он и про марсиан запоет! бугога