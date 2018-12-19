Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие
По данным Левада-центра, сожалеют о распаде Советского Союза около 66% жителей России. (Максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов). Как пишут «Ведомости», доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%.
Комментарии15
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punyoshohlai 19 декабря 2018 | 07:50
А какой, интересно, возрастной категории опрошенные?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 08:00
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
arye_11 19 декабря 2018 | 07:51
Халявщики тоскуют по халяве, не понимая простой вещи, что их Совок и распался то из-за безудержной халвы.
Парадокс советского человека - ничего не делаю, но хочу все иметь.
rom8883 19 декабря 2018 | 08:01
тоскуют те,кому сладко жилось, и те, кто их наслушался. А ещё те, кто помнит как был молодым и здоровым.
good_water 19 декабря 2018 | 08:03
Путин: Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца
А у тех, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы,
bobiksdoh 19 декабря 2018 | 08:03
Они думают, что возвращение СССР вернет им молодость и бабы станут моложе и красивее. А хрен там, вернутся очереди, дефицит, парады принудительные и выезды в колхозы для битвы за урожай.
robert271 19 декабря 2018 | 08:03
Не эффективное , но очень "социальное" государство не могло существовать вечно,
kaputvsemu 19 декабря 2018 | 08:05
Вот уже пять лет изо дня в день пропагандоны российских голубых экранов промывают мозг духовному обывателю "про счастливую жизнь в ссср", Поэтому удивительно, что взад в прошлое хотят только 66%, а не все 120, включая зародышей в утробах.
waytothesun 19 декабря 2018 | 08:06
Этот народ безнадёжен
fanisos 19 декабря 2018 | 08:07
Дол-бы. Тоскуют те. кто тогда жил.! кстати весело жилось. Сам поживал. Много чего 100 раз было лучше,чем сейчас. Бабло было на 2 ролях. Жили дружно, в гости ходили к соседям и ключи от дома оставляли соседям (вдруг кто из друзей,родных )приедут. Работа была у всех.Жрать хватало. Все было бесплатно(учеба,медицина и тд) Не было жвачки, тачек импортных и кружевных трусиков. Всего остального хватало.
speculyant 19 декабря 2018 | 08:29
fanisos: питекантропы тоскуют по пещерам. Строить не надо,корешков-червячков хватало халявных-нахрена землю пахать,палок в лесу завались-пофиг это железо добывать-плавить...
evgeny_biolog 19 декабря 2018 | 08:07
Текст песни Л. Утёсов "О чем ты тоскуешь,товарищ моряк"
"О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет,
И ленты повисли как траурный флаг...
Скажи нам, что все это значит?
Не ты ли, моряк, в рукопашном бою
С врагами сражался геройски, -
Так что-же встревожило душу твою?
Скажи нам, товарищ, по свойски."
bratec_kot_voskrese 19 декабря 2018 | 08:13
Одно из свойств человеческой психики - постоянно что то, либо кого то идеализировать. Чем сложнее ситуация, тем с большей охотой человек идеализирует какой либо период своей жизни.
mosser 19 декабря 2018 | 08:16
Так давайте сделаем СССР!
vzglydizpodplintysa 19 декабря 2018 | 08:22
Интересно было бы узнать результаты опроса о сохранении Великой империи, проведённого ( бы) в годах эдак 1937-50 х. И сравнить результаты.