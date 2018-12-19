В США официально созданы космические войска...

Подпись под соответствующим указом поставил президент Дональд Трамп. Как передает The Associated Press, новый род войск призван совершенствовать координацию операций в околоземном пространстве противостоять «угрозам» от Китая и России в космосе. Формирование нового рода войск из 5 тыс. военнослужащих завершится через год.