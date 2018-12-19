В США официально созданы космические войска
Подпись под соответствующим указом поставил президент Дональд Трамп. Как передает The Associated Press, новый род войск призван совершенствовать координацию операций в околоземном пространстве противостоять «угрозам» от Китая и России в космосе. Формирование нового рода войск из 5 тыс. военнослужащих завершится через год.
Комментарии6
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book_publisher 19 декабря 2018 | 07:41
Илон Маск - главнокомандующий?
))
pattrick1 19 декабря 2018 | 07:44
В США официально созданы космические войска...
А как смеялся "эховский" украино-израильский кагал, когда В.Путин подписал указ о российских ВКС, а чего-то над американцами не смеются?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 08:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mosser 19 декабря 2018 | 08:13
pattrick1: Путин еврей, дебил.
nic55 19 декабря 2018 | 08:57
pattrick1:
Дружище! Там пусковые, с кинетическим оружием (вольфрамовые стержни), давно на орбите летают. Типа искусственного роя метеоритов. А сейчас будут выводить на орбиту более серьёзные системы. А у нас - спутники разведки. Всё... Так это добро уже давно летает, лет, так, 50.
sg114 19 декабря 2018 | 08:01
book_publisher
В следующий раз запустит в космос танк )))
вот плагиатщики куевы!: