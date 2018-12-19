Дональд Трамп пролил на год действие санкций против Артема Чайки в рамках «акта Магнитского»...

По мнению властей США, сын Генпрокурора России пользовался служебным положением отца для получения госконтрактов и мог оказывать давление на конкурентов. В декабре 2015 года ФБК опубликовал расследование, согласно которому Артем Чайка и его брат Игорь могли быть причастными к рейдерскому захвату бизнеса.