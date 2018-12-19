Дональд Трамп пролил на год действие санкций против Артема Чайки в рамках «акта Магнитского»
По мнению властей США, сын Генпрокурора России пользовался служебным положением отца для получения госконтрактов и мог оказывать давление на конкурентов. В декабре 2015 года ФБК опубликовал расследование, согласно которому Артем Чайка и его брат Игорь могли быть причастными к рейдерскому захвату бизнеса.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 19 декабря 2018 | 07:40
Дональд Трамп пролил на год действие санкций против Артема Чайки в рамках «акта Магнитского»...
Это сто процентов по следам доносов Сергея Пархоменко или Алексея Навального.
uralruss 19 декабря 2018 | 08:08
pattrick1: Это вы, заскрепованные стучите и доносите в тихушку, а Навльный и Пархоменко,с честью и достоинством, открыто говорят о ворах.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 08:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
uralruss 19 декабря 2018 | 08:05
А мусорная установка слушает, да ест.
piter_ug 19 декабря 2018 | 08:12
Со стороны лишенца будет как-то неприлично не поблагодарить Трампа за оказанную высокую честь быть лишенцем.