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07:32, 19 декабря 2018

Дональд Трамп пролил на год действие санкций против Артема Чайки в рамках «акта Магнитского»

По мнению властей США, сын Генпрокурора России пользовался служебным положением отца для получения госконтрактов и  мог оказывать давление на конкурентов. В  декабре 2015 года ФБК опубликовал расследование, согласно которому Артем Чайка и его брат Игорь могли быть причастными к рейдерскому захвату бизнеса.

Комментарии

5

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pattrick1 19 декабря 2018 | 07:40

Дональд Трамп пролил на год действие санкций против Артема Чайки в рамках «акта Магнитского»...

Это сто процентов по следам доносов Сергея Пархоменко или Алексея Навального.

uralruss 19 декабря 2018 | 08:08

pattrick1: Это вы, заскрепованные стучите и доносите в тихушку, а Навльный и Пархоменко,с честью и достоинством, открыто говорят о ворах.

vitaly_f22 19 декабря 2018 | 08:01


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uralruss 19 декабря 2018 | 08:05

А мусорная установка слушает, да ест.

piter_ug 19 декабря 2018 | 08:12

Со стороны лишенца будет как-то неприлично не поблагодарить Трампа за оказанную высокую честь быть лишенцем.

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