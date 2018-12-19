Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева
Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева, сообщила «Эху Москвы» эксперт движения Ирина Яценко.
Она напомнила, что Лев Пономарев выходит на свободу 21 декабря.
Комментарии8
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pattrick1 19 декабря 2018 | 07:38
Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева...
Представляю какая вонь стоит в офисе движения "За права человека", смесь человеческого говна и жареной рыбы.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 08:02
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
djuga 19 декабря 2018 | 08:02
Какая же мелочно-мстительная и злобная власть...
mosser 19 декабря 2018 | 08:09
Мы вам мрази проведем проверку, предел уже. Народ вставай с колен, гауляйтера и банду на вилы!
rom8883 19 декабря 2018 | 08:10
Постараются хоть как-то помешать.
uralruss 19 декабря 2018 | 08:11
Намёк "царька" правильно понят боярами.
goga_s 19 декабря 2018 | 08:21
"Локомотив" РФ, на полном ходу, летит в тупик !
aswarsp 19 декабря 2018 | 08:22
Давление в котле растёт запредельно, а провластные идиоты, вместо того, чтобы придумать какие-то предохранительные клапаны для его понижения, бегают и затыкают все щели.