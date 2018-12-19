Президент США решил закрыть благотворительный фонд Trump Foundation
В июне против этого фонда выступила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Как передает «Интерфакс», теперь фонд будет распущен, а его активы под надзором Андервуд переведут в другие благотворительные организации. Андервуд назвала Trump Foundation «образцом беззакония» и «чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы Трампа». Генпрокурор намерена добиться от фонда выплаты миллионных штрафов и возмещения убытков.
Комментарии1
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 19 декабря 2018 | 07:35
Верный шаг.