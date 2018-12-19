Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, включая Telegram
По сведениям BBC, к началу 2019 года должны завершиться испытания наиболее эффективного оборудования на основе технологии DPI. Власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей.
Комментарии5
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kottigr1 19 декабря 2018 | 07:20
Во всем мире люди тратят деньги на открытие чего-то нового, а в РФ на закрытие..
lenin3 19 декабря 2018 | 07:25
Мда,Сервантес написал о бесперспективности борьбы с ветряными мельницами ещё 400 лет назад,но в России с ними до сих пор пытаются бороться.Хотя,дело не в самой борьбе как таковой(не идейные большевики,поди),а в имитации её и,главное,в 20лярдах...
foma55 19 декабря 2018 | 07:27
Может школы , библиотеки или дом для престарелых на эти деньги построили бы ?
apels 19 декабря 2018 | 08:05
20 ярдов из пенсионеров взяли на запрещение свободы слова. Хороший бизнес :)
mosser 19 декабря 2018 | 08:11
Путин-вор.