Закон о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса Госдума примет на последнем заседании последней сессии
На данный же момент следователи не так активно работают по соответствующим делам, — сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Он при этом подчеркнул, что нельзя говорить о полной остановке дел по этой статье. По словам юриста, сообщения о новых случаях продолжают поступать, а огромное количество материалов находятся в стадии доследственной проверки в ФСБ и центре противодействия экстремизму. Глава правозащитной группы «Агора» объяснил это тем, что у системы довольно большая инерция.
Этот шаг поможет сильно облегчить жизнь многих людей, — сказал «Эху Москвы» депутат Сергей Шаргунов.
Он отметил, что уверен в принятии смягчающих поправок, поскольку ранее об их необходимости говорил президент страны. Подобного влияния достаточно, причем если бы он озвучил противоположное мнение, его бы тоже поддержали — считает депутат.
Комментарии5
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kottigr1 19 декабря 2018 | 07:07
"При нацистском режиме Гитлера свидетели Иеговы подвергались широкомасштабным преследованиям в Германии. Их деятельность была запрещена, а верующих ссылали в лагеря смерти."
"В путинской России участников организации «Свидетели Иеговы» подвергаются различным преследованиям. Их штрафуют за проведение встреч и богослужений. На членов общин заводят уголовные дела за организацию экстремистской деятельности по статье 282.2 УК."
Статья 282 - это инструмент современного фашизма в России..
pattrick1 19 декабря 2018 | 07:09
Закон о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса Госдума примет на последнем заседании последней сессии...
Павел Чиков - русофобская лживая мразь, кто его слушает, тот дерьма не стоит.
kokeshi 19 декабря 2018 | 07:16
pattrick1: Патрик- козлина драная:))
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 07:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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alex949 19 декабря 2018 | 07:19
Нельзя допустить принятия этого закона, так как существенное уменьшиться критика действующей власти и придется придумывать новые притензии!