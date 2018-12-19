Закон о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса Госдума примет на последнем заседании последней сессии...

На данный же момент следователи не так активно работают по соответствующим делам, — сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он при этом подчеркнул, что нельзя говорить о полной остановке дел по этой статье. По словам юриста, сообщения о новых случаях продолжают поступать, а огромное количество материалов находятся в стадии доследственной проверки в ФСБ и центре противодействия экстремизму. Глава правозащитной группы «Агора» объяснил это тем, что у системы довольно большая инерция.

Этот шаг поможет сильно облегчить жизнь многих людей, — сказал «Эху Москвы» депутат Сергей Шаргунов.

Он отметил, что уверен в принятии смягчающих поправок, поскольку ранее об их необходимости говорил президент страны. Подобного влияния достаточно, причем если бы он озвучил противоположное мнение, его бы тоже поддержали — считает депутат.