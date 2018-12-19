Запуск носителя «Дельта-4 хэви» с секретным спутником вновь перенесен
Провести старт тяжелой ракеты с космическим аппаратом Нацуправления военно-космической разведки помешали погодные условия на базе ВВС США Ванденберг. Как сообщила американская компания «Юнайтед лонч эллайенс», следующая попытка запуска запланирована на 04:44 мск четверга. Официально о предназначении спутника не сообщается.
Комментарии2
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