Запуск носителя «Дельта-4 хэви» с секретным спутником вновь перенесен

Провести старт тяжелой ракеты с космическим аппаратом Нацуправления военно-космической разведки помешали погодные условия на базе ВВС США Ванденберг. Как сообщила американская компания «Юнайтед лонч эллайенс», следующая попытка запуска запланирована на 04:44 мск четверга. Официально о предназначении спутника не сообщается.