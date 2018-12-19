В Эстонии задержаны восемь человек по делу «Данске банка»
По сведениям газеты «Постимеэс», задержанным предъявлены обвинения в отмывании средств. В прокуратуре пообещали сегодня предоставить больше информации. Уголовное дело об отмывании денег в эстонском филиале «Даньске банка» было заведено полгода назад. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы, в том числе, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств
Оценивается в восемь миллиардов долларов.
Комментарии1
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