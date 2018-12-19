Суд сегодня огласит приговор водителю автобуса, въехавшего год назад в подземный переход
В результате инцидента у метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека. Гособвинение Предложило приговорить 58-летнего Виктора Тихонова к пяти годам колонии-поселения и на три года лишить его водительских прав. Защита настаивала на оправдательном приговоре.
Комментарии1
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