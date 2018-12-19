Правительство Японии выразило новый протест России

На этот раз, в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. «Строительство таких объектов, — цитирует Киодо текст заявления, — противоречит позиции Японии в отношении этих территорий». Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца года.