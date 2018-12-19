Правительство Японии выразило новый протест России
На этот раз, в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. «Строительство таких объектов, — цитирует Киодо текст заявления, — противоречит позиции Японии в отношении этих территорий». Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца года.
Комментарии5
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arc1000i 19 декабря 2018 | 06:40
А военная база США на Окинаве противоречит, допустим, позиции РФ в отношении Окинавы. И что?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:54
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nepeanois 19 декабря 2018 | 07:08
arc1000i: а, что, у путина и на окинаву уже виды имеются? тогда на месте японцев я бы попросил еще пяток американских баз. так спокойнее, знаете ли.
vasyakirin 19 декабря 2018 | 06:50
Ну если Путин обещал, Японцы в праве надеяться?
Они же не понимают что РФ может влюхать триллионы в строительство, а завтра сравнять всё бульдозером...
При этом получить откат с первого второго и с позиции Японии..
payalnick 19 декабря 2018 | 07:09
".....выразило новый протест.."
Старые протесты на Старой площади не куда складывать. А они уже -новый