Администрация США еще не определилась, каким будет второй пакет санкций против РФ по делу Скрипалей
Об этом сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга. По его словам, вопрос еще рассматривается, и в Белом доме хотят
«решить его правильно».
Комментарии2
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:55
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tchizik 19 декабря 2018 | 07:04
Хорошо, что ещё не забыли..