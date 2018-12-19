Эксперты РАНХиГС усомнились в бурном росте сельского хозяйства в России
В докладе специалистов академии утверждается, что данные Росстата на 30% являются «приписками» и ошибками статистики. В декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» аналитики отмечают, что более 10 миллионов тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах, на деле никогда не существовали. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в стране оказался меньше декларируемого более, чем на полтриллиона рублей.
Комментарии10
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piter_ug 19 декабря 2018 | 06:41
//Эксперты РАНХиГС усомнились ...//
Что значит усомнились!?
Импорт пальмового масла увеличился?
Значит и продукции «сельского хозяйства» стало больше!
igorrrpadlowitchs 19 декабря 2018 | 06:43
piter_ug: путинская стабильность - стабильно пиз...ть!
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ts 19 декабря 2018 | 06:42
Все успехи нынешнего правительства -- сплошное враньё! Забрехалась власть! Забрехалась!
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 06:50
ts:
" более 10 миллионов тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах, на деле никогда не существовали "
"правильный" отчёт написать - "это тебе не ешака купить" (с)
только "правельные" отчёты попадают в "папочку" на стол гибрида - далее награждения, поощрения, индульгенции на дальнейшее воровство
cromwel 19 декабря 2018 | 06:43
редкое просветление мысли в голове у депутата. Даже очень странно.
plidurok Андрей Филимонов 19 декабря 2018 | 06:50
Эксперты РАНХиГС внеплановой проверки Минюста захотели?
grazschdanin 19 декабря 2018 | 06:54
Вот смотрю на Мау и верю: такие глаза не могут врать.
;-)
vik_tor 19 декабря 2018 | 07:05
Они предполагают супер сверхбурный рост!!!
payalnick 19 декабря 2018 | 07:15
Усомнились?! Может они и в сверхзвуковую ракету с ядерным двигателем не верят? А все ли в порядке в РАНХ и ГС с уставными документами и бухгалтерской отчетностью?