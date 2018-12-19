Мещанский суд рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову
Мещанский суд сегодня рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову в связи с тем, что он на протяжении года он саботирует отчет перед советом депутатов. Об этом глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Начало судебного заседания в 14 часов.
Комментарии2
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pattrick1 19 декабря 2018 | 06:42
Он на протяжении года он саботирует отчет перед советом депутатов...
Саботирует потому, что Илья Яшин - невелика птица, маленький член, хрен с горы, мелочь пузатая, мелкая сошка.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:56
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