Минюст внепланово проверит движение «За права человека»...

Об этом сообщается в блоге главы организации Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы». До 14 января правозащитники обязаны предоставить министерству солидный пакет документов за 2016-2019 годы, переписку, публикации в СМИ и интернете. За несвоевременное предоставление документов грозит административная ответственность. 77-летний Лев Пономарев отбывает 16-суточный арест за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность ареста, та нарушений не нашла.