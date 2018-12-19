Минюст внепланово проверит движение «За права человека»
Об этом сообщается в блоге главы организации Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы». До 14 января правозащитники обязаны предоставить министерству солидный пакет документов за 2016-2019 годы, переписку, публикации в СМИ и интернете. За несвоевременное предоставление документов грозит административная ответственность. 77-летний Лев Пономарев отбывает 16-суточный арест за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность ареста, та нарушений не нашла.
Комментарии4
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pattrick1 19 декабря 2018 | 06:38
Минюст внепланово проверит движение «За права человека»...
А зачем было предупреждать о "внеплановой" проверке, чтобы эта мразь избавились от детской порнографии, наркотиков и платёжек Госдепартамента США?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:57
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nepeanois 19 декабря 2018 | 07:03
pattrick1: и еще от оружия, экстремистской литературы (копия конституции рф), и прочих улик, характерных для преступной (в россии) борьбы за права человека
rash 19 декабря 2018 | 06:45
Генпрокуратура проверила, минюст проверит, роскомпозор предъявит иск.
Вот бы подарок на Новый год - я устал, ухожу.