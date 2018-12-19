Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot

Сумма контракта оценивается в $3,5 млрд. По информации Пентагона, одобрена продажа Турции 80-ти ракет Patriot и 60-ти других ракет, включая сопутствующее оборудование и радарные системы. Американская сторона последовательно пыталась удержать Анкару от приобретения российских С-400. Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз — в пользу китайских комплексов, а второй — в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.