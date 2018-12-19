Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине в $3,9 млрд на 14 месяцев
Как сообщил у себя в ФБ президент Украины Петр Порошенко, первый транш на $1,4 млрд поступит в ближайшее время. В Нацбанке Украины рассчитывают получить эти средства до 25 декабря.
Комментарии1
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:28
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