ЕСПЧ коммуницировал жалобу бывших заключенных ярославской ИК №1
Руслан Вахапов, Иван Непомнящих и Евгений Макаров жаловались на пытки. Как сообщил фонд «Общественный вердикт», жалоба будет рассмотрена в приоритетном порядке. ЕСПЧ направил российскому правительству вопросы по существу дела. Заявителей избили в колонии в апреле 2017 года. Летом Макарова снова пытали, «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись пыток, сделанную на видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН.
Комментарии5
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:29
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macclarren 19 декабря 2018 | 06:32
у насильников, убийц и прочего криминала в России всегда найдутся защитники... Уроды!
kottigr1 19 декабря 2018 | 06:36
macclarren: Путин своих бандитов не сдает !
ugas 19 декабря 2018 | 07:20
macclarren: Это точно! Главное, все защитники - в Кремле! Действительно, уроды!
payalnick 19 декабря 2018 | 07:06
Не, не успеют. Получить денежки. Россию из СЕ выгонят раньше