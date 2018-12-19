Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, посетит Госдуму. Нижняя палата парламента проводит последнее заседание осенней сессии.

Дмитрий Медведев планирует приехать для вручения правительственных наград, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Думе. По словам собеседника агентства ТАСС, премьер также планирует пообщаться с депутатами. Напомню, что ранее в Госдуме перенесли последнее пленарное заседание осенней сессии на день из-за пресс-конференции Владимира Путина. Как пояснили парламентарии, это было сделано, чтобы выступление президента не отвлекало депутатов от законотворческой деятельности, ведь им предстоит большая работа. Накануне во втором чтении было рассмотрено 40 законопроектов и сегодня они должны быть приняты в окончательном чтении. Среди этих норм — поправки о частичной декриминализации статьи об экстремизме, инициативы, предусматривающие расширение полномочий детских омбудсменов, а также поправки в закон об информации, которые обяжут новостные агрегаторы соответствовать тем же требованиям, что действуют для СМИ.

Напомним, что, по неофициальной информации, Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Государственной думы и Совета Федерации 25 декабря.