Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, посетит Госдуму
Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, посетит Госдуму. Нижняя палата парламента проводит последнее заседание осенней сессии.
Дмитрий Медведев планирует приехать для вручения правительственных наград, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Думе. По словам собеседника агентства ТАСС, премьер также планирует пообщаться с депутатами. Напомню, что ранее в Госдуме перенесли последнее пленарное заседание осенней сессии на день из-за пресс-конференции Владимира Путина. Как пояснили парламентарии, это было сделано, чтобы выступление президента не отвлекало депутатов от законотворческой деятельности, ведь им предстоит большая работа. Накануне во втором чтении было рассмотрено 40 законопроектов и сегодня они должны быть приняты в окончательном чтении. Среди этих норм — поправки о частичной декриминализации статьи об экстремизме, инициативы, предусматривающие расширение полномочий детских омбудсменов, а также поправки в закон об информации, которые обяжут новостные агрегаторы соответствовать тем же требованиям, что действуют для СМИ.
Напомним, что, по неофициальной информации, Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Государственной думы и Совета Федерации 25 декабря.
Комментарии4
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dominator13 19 декабря 2018 | 06:16
Димон с уточкой придет?
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
s011ma 19 декабря 2018 | 06:31
это было сделано, чтобы выступление президента не отвлекало депутатов от законотворческой деятельности, ведь им предстоит большая работа
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Когда прочитал про большую работу, чуть со стула от смеха не упал. Да и вообще новость потрясающая, можно сказать событие дня - один ноль идёт к другим нулям. Что-то в мире изменится после этого.
piter_ug 19 декабря 2018 | 06:36
«Вот уж свезло, так свезло».
Лишь бы не перекинулись на хвастовство зарубежными активами.
Это была бы горячая схватка!